Общество

Число заражений коронавирусом в области достигло 42 222

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В Пензенской области продолжают ставить диагноз «коронавирусная инфекция». Статистику на пятницу, 2 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 102 новых носителей инфекции. Общее число зараженных за год с лишним пандемии теперь 42 222.

Накануне стало известно о трех смертях от коронавирусной инфекции. Ушли из жизни женщины 1924, 1936 и 1938 года рождения. Теперь оперативным штабом подтверждено 536 жертв.

Благополучно болезнь перенесли 39 110 человек.

В России за сутки выявили 8 792 случая COVID-19 в 85 регионах, 1 138 (12,9%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период стране скончалось 99 633 человека.

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Гость||

Как надо так сопливых и запишут. Хорошо что на соплях власть зарабатывает а не на поносе.

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