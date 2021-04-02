Число заражений коронавирусом в области достигло 42 222

02.04.2021 | 11:17

В Пензенской области продолжают ставить диагноз «коронавирусная инфекция». Статистику на пятницу, 2 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 102 новых носителей инфекции. Общее число зараженных за год с лишним пандемии теперь 42 222.

Накануне стало известно о трех смертях от коронавирусной инфекции. Ушли из жизни женщины 1924, 1936 и 1938 года рождения. Теперь оперативным штабом подтверждено 536 жертв.

Благополучно болезнь перенесли 39 110 человек.

В России за сутки выявили 8 792 случая COVID-19 в 85 регионах, 1 138 (12,9%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период стране скончалось 99 633 человека.