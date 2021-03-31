Общество

Жители улицы Красной выступили против забора у дома

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Жильцы дома на Красной, 29, против забора. Его построили в прошлом году, ограда превратила двор со сквозным проездом в тупиковый. Это создало местным ряд проблем, удлинив путь до остановки, магазинов, даже до контейнерной площадки.

Елена Шаврова пошла с пакетом и взяла с собой съемочную группу 11 канала: надо выйти со двора, добраться до пересечения улиц Красной и Чкалова и спуститься до проезда Чкалова - минут 10-15.

«Преодолеваем лед и сугробы, пока с крыши ничего не падает, идем дальше», - сообщила жительница дома № 29 на ул. Красной Елена Шаврова.

Забор отделяет двор от стройки, где возводится многоквартирная высотка. Поначалу, говорят жильцы, ограда стояла в другом месте, они свободно пользовались дорогой.

«Разгружались прямо вплотную к стене дома, там проезжая часть. Мы воспротивились: нам нужно выйти на остановку - над головой груз висит. А они взяли и отрезали себе стройплощадку», - рассказал житель дома № 29 на ул. Красной Юрий Владимиров.

«В сентябре обещали в январе открыть. Сейчас март кончается. До сих пор - никто. Сказали: когда большой кран уберут - откроют нас», - отметила жительница дома № 29 на ул. Красной Наталья Друзина.

«Необходимо доделать ряд работ, которые требуют ограждения, - это в первую очередь прокладка водопровода, газа, частично демонтаж плит и бетонных блоков. После того как работы будут выполнены, появится техническая возможность», - объяснил представитель застройщика Александр Андрюшин.

Но придется подождать еще месяца три, после чего жильцы дома на Красной, 29, снова смогут пользоваться дорогой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вообще все заборы нужно ликвидировать, задолбали эт непроходимые джунгли

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