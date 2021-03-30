В Пензе подвели итоги конкурса «Воспитатель года»

30.03.2021 | 19:32

В Пензе подвели итоги городского конкурса «Воспитатель года». Среди семи претенденток на победу - Татьяна Грунина. В этой сфере она трудится уже 13 лет, но в таком испытании участвует впервые.

«Положительные эмоции переполняют, волнение присутствует», - рассказала Татьяна Грунина.

Марина Щурова в за ходом конкурса наблюдала из зала. В 2016-м она сама стала обладателем звания «Воспитатель года» и прекрасно понимает, что чувствуют участницы за секунду до объявления результатов.

«Хотелось бы сказать, что конкурсанты все молодцы. Видно, что работает команда, что они все вместе готовились. Переживают, конечно, но это легкий мандраж, который сейчас перейдет в награждение. Все они ждут от жюри оценки своей профессиональной деятельности», - отметила Марина Щурова.

«Хотим, чтобы в ваш багаж легла еще одна мысль - может быть, она уже у вас есть, - чтобы вы всегда шли к детям и говорили: «Я не работаю воспитателем, я воспитателем живу», - подчеркнула врио первого заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

В зале детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина не смолкали крики и аплодисменты. За каждой участницей стояла группа поддержки.

Наконец, назвали имя победителя: Анастасия Солдаткина. Ей вручили денежный сертификат на сумму 70 тысяч рублей. За второе и третье места участницы получили 45 и 30 тысяч соответственно.