Общество

В Пензе «Ростелеком» презентовал издание «Неизведанное Поволжье 3.0»

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Компания «Ростелеком» представила краеведческий альманах «Неизведанное Поволжье 3.0» на фотовыставке «По следам забытых усадеб», открывшейся в Законодательном собрании Пензенской области.

Книга издана ограниченным тиражом по итогам творческого конкурса провайдера. В сборник вошли рассказы, эссе и фоторепортажи местных путешественников о малоизвестных достопримечательностях 13 регионов Поволжья. В мероприятии участвовали авторы из Пензенской области, сотрудники музеев и библиотек, студенты местных вузов.

Пензенские путешественники, среди которых - Максим Костюшин, Нинель Прокофьева, Маргарита Кривцова, Татьяна Дрожжина, Николай Кажаев и Владимир Соколов, рассказали об истории дворянских усадеб и церквей, о вотчине рода Радищевых и знаменитой Тихвинской ярмарке, показали красоту Арбековского леса.

«В Пензенской области известно около 50 дворянских усадеб. Где-то сохранился главный дом, где-то - хозяйственные постройки, а где-то - лишь фундамент или парк. В своем эссе я рассказал об имениях, построенных в XIX веке. В книге каждый найдет для себя интересное и ознакомится с малоизвестными фактами истории. Думаю, что издание поможет пензенцам открыть новые маршруты для туризма и отдыха», - пояснил автор рассказа «В поисках утраченного: дворянские усадьбы Бессоновского района» Максим Костюшин.

Часть тиража краеведческого альманаха компания передала в библиотеки Пензы. Познакомиться с «Неизведанным Поволжьем 3.0» можно в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, в центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского, а также - в течение недели - на фотовыставке «По следам забытых усадеб».

Электронная версия книги доступна и на сайте компании в разделе «Проекты. Конкурсы. События».

«Интернет предоставляет доступ к множеству сервисов для онлайн-путешествий. Но большинство виртуальных экскурсий не могут заменить традиционные поездки, особенно связанные с посещением малоизвестных достопримечательностей. Наш проект - скромный вклад в повышение туристической привлекательности регионов Поволжья. В книге рассказывается об интересных местах, в которых стоит побывать», - прокомментировал презентацию альманаха исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

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