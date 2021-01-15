Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|12:38
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Общество

В Пензе чиновники помогли коммунальщикам в расчистке снега

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В пятницу, 15 января, в Пензе продолжили бороться с последствиями обильного снегопада.

Ночью на линию выходили 74 единицы спецтехники МУП «Пензадормост». Коммунальщики очищали и обрабатывали улицы, вывозили снег с Сурского моста и Толстовского путепровода.

Утром аналогичную работу выполняли с использованием 68 спецмашин. Приводятся в порядок путепровод на улице Беляева, подземный переход на проспекте Победы, улицы Плеханова, Суворова, Мира, проспекты Победы и Строителей, а также район железнодорожного вокзала Пенза-I.

«Кроме того, приводятся в порядок общественные пространства. Силами МУП «Зеленое хозяйство» выполняется уборка и вывоз снега с площади имени Ленина, Соборной площади, также ведется подготовка снежных валов для погрузки на улице Московской», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Накануне в расчистке приняли участие и чиновники: 87 сотрудников областного правительства и 128 специалистов органов местного самоуправления Пензы – администрации областного центра, городской думы, ряда управлений и ведомств.

Они убирали снежные завалы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах и подходах к образовательным учреждениям в разных районах города.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

хз где они убирали)))))) все дороги и тротуары в кашу)))))

Гость||

Ну да, ну да, в Пензе кроме площадей Ленина и Советской, и улицы Московской нет территорий заваленных снегом! Все 500 тысяч жителей Пензы проживают только именно там! Для них коммунальщики и стараются!

Гость||

по фоткались и разбежались???

Гость||

Это некрасиво.

Гость||

не видно ни зги ни лузги.

Гость||

9.00 подземный переход на по.победы - как был так и остался катком......

Гость||

Ну не знаю, с Окружной до работы без проблем и на общественном транспорте, и по дорогам и по скверам, всё убрано или хорошо притоптано. Да, не так широко как раньше, но пройти можно.

Гость||

Технику пропили?

Гость||

Снегоуборщик Pubert R0027 для мотоблока Quatro Max / Quatro Junior, для установки необходим R0044 / R0054 (Гагарин). Предназначен для уборки снега с дорожек, площадок, стоянок и других территорий. Используется вместе с переходником (арт. R0044 / R0054 приобретается отдельно). Рабочая ширина 660 мм. Рабочая высота 250 мм. Дальность выброса снега до 7 м. Вес 42 кг.

30 тыр. Стоит.

Скольких чиновников сможет заменить один дворник с подобной техникой?

Гость||

Гость писал(a):

Технику пропили?
Скоро последний МУП раздербанят и будут в Москве трактора при каждом снегопаде просить.

Гость||

Гость писал(a):

Снегоуборщик Pubert R0027 для мотоблока

30 тыр. Стоит.

Скольких чиновников сможет заменить один дворник с подобной техникой?

Они ничего, ничегошеньки не умеют. Ни руководить, ни даже снег почистить. Они полные никчёмыши.

Гость||

Показное. Вышли часок снег покидали. На 10 кв.м 5 чиновников судя по фото

Гость||

Гость писал(a):

Они ничего, ничегошеньки не умеют
Не скажите, "осваивать" бюджетные денежки отлично умеют

Гость||

почему без масок?

Гость||

Утром с терновки до центра на работу доехали нормально, ну может на 5 минут дольше...после такого снегопада, очень даже всё прилично почищено. Хватит ныть!

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Имя: Гость
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