В Пензе чиновники помогли коммунальщикам в расчистке снега

15.01.2021 | 11:39

В пятницу, 15 января, в Пензе продолжили бороться с последствиями обильного снегопада.

Ночью на линию выходили 74 единицы спецтехники МУП «Пензадормост». Коммунальщики очищали и обрабатывали улицы, вывозили снег с Сурского моста и Толстовского путепровода.

Утром аналогичную работу выполняли с использованием 68 спецмашин. Приводятся в порядок путепровод на улице Беляева, подземный переход на проспекте Победы, улицы Плеханова, Суворова, Мира, проспекты Победы и Строителей, а также район железнодорожного вокзала Пенза-I.

«Кроме того, приводятся в порядок общественные пространства. Силами МУП «Зеленое хозяйство» выполняется уборка и вывоз снега с площади имени Ленина, Соборной площади, также ведется подготовка снежных валов для погрузки на улице Московской», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Накануне в расчистке приняли участие и чиновники: 87 сотрудников областного правительства и 128 специалистов органов местного самоуправления Пензы – администрации областного центра, городской думы, ряда управлений и ведомств.

Они убирали снежные завалы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах и подходах к образовательным учреждениям в разных районах города.