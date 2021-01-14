Пензенцы отметили День одевания домашних животных

14.01.2021 | 20:15

Чтобы собака не была кусачей, она должна быть любимой. И одежда для нее - это часть заботы, которую проявляют к питомцу его неравнодушные хозяева. С помощью таких нарядов они защищают своих четвероногих от ветра и холода. Выбор туалетов для выхода в свет зависит от породы животного.

«Типы ткани, цвета - разные, желательно поярче, чтобы питомца можно было увидеть в темное время суток, чтобы контраст был», - отметила продавец-консультант Марина Акопова.

В мире даже существует День одевания домашних животных, который отмечают владельцы четвероногих. В большинстве случаев при выборе нарядов они руководствуются практичностью.

«Свитер можно применять для кошек, например сфинксов, которые в зимнее время года дома мерзнут и периодически ищут место, где бы им согреться», - пояснила Марина Акопова.

Хотя некоторые хозяева любят и покреативить при выборе нарядов.

У мопса Фрэнка - около 10 различных нарядов. Правда, половина из них ему мала: собаки что дети - растут быстро.

«Как же: мопс - и без костюма? У каждого мопса должен быть свой арсенал, своя маленькая гардеробная. Первые костюмы мы купили, потому что увидели классные фотографии в интернете и нам тоже захотелось сделать такие. Пришла зима, и пришлось его утеплить», - рассказала хозяйка мопса Мария Чирица.

Фрэнк, в отличие от людей, не всегда понимает, зачем нужно тепло одеваться в холодное время года.

«Если он сильно хочет на улицу, то он спокойно дает себя одеть, а если у него игривое настроение, то он может выкрутасничать. Результат всегда один: когда мы надеваем на него костюм, то как будто это смирительная рубашка на нем - он стоит смирно и просто ждет, когда его выведут на улицу», - сообщила Мария.

Скоро у Фрэнка день рождения, и в его гардеробе появится парочка новых нарядов.