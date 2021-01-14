Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|21:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы отметили День одевания домашних животных

Печать

Чтобы собака не была кусачей, она должна быть любимой. И одежда для нее - это часть заботы, которую проявляют к питомцу его неравнодушные хозяева. С помощью таких нарядов они защищают своих четвероногих от ветра и холода. Выбор туалетов для выхода в свет зависит от породы животного.

«Типы ткани, цвета - разные, желательно поярче, чтобы питомца можно было увидеть в темное время суток, чтобы контраст был», - отметила продавец-консультант Марина Акопова.

В мире даже существует День одевания домашних животных, который отмечают владельцы четвероногих. В большинстве случаев при выборе нарядов они руководствуются практичностью.

«Свитер можно применять для кошек, например сфинксов, которые в зимнее время года дома мерзнут и периодически ищут место, где бы им согреться», - пояснила Марина Акопова.

Хотя некоторые хозяева любят и покреативить при выборе нарядов.

У мопса Фрэнка - около 10 различных нарядов. Правда, половина из них ему мала: собаки что дети - растут быстро.

«Как же: мопс - и без костюма? У каждого мопса должен быть свой арсенал, своя маленькая гардеробная. Первые костюмы мы купили, потому что увидели классные фотографии в интернете и нам тоже захотелось сделать такие. Пришла зима, и пришлось его утеплить», - рассказала хозяйка мопса Мария Чирица.

Фрэнк, в отличие от людей, не всегда понимает, зачем нужно тепло одеваться в холодное время года.

«Если он сильно хочет на улицу, то он спокойно дает себя одеть, а если у него игривое настроение, то он может выкрутасничать. Результат всегда один: когда мы надеваем на него костюм, то как будто это смирительная рубашка на нем - он стоит смирно и просто ждет, когда его выведут на улицу», - сообщила Мария.

Скоро у Фрэнка день рождения, и в его гардеробе появится парочка новых нарядов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

еще бы приучить хозяев говно убирать за ними на улице......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте