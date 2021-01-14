Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенских дорожников вызовут из отпусков и обеспечат питанием

Печать

В четверг, 14 января, губернатор Иван Белозерцев провел совещание на тему снегопада и уборки дорог в Пензенской области.

«Дорожные службы работают с перегрузкой, работали всю ночь. И снег продолжает идти. Им нужна помощь», - констатировал глава региона.

По его мнению, коммунальщики сейчас должны трудиться круглосуточно, для этого их нужно обеспечить горячим питанием.

«Подумайте, как это сделать. Если кто-то из сотрудников находится в отпусках, из отпусков нужно выйти. Главное - очистить дороги и тротуары», - обратился губернатор к главам муниципальных образований.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что коммунальные службы начали чистку и обработку дорог ночью. Днем будет задействовано 98 единиц спецтехники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А дворников кто будет горячим питанием? Или это только кто к Дому правительства чистит?

Гость||

как будто в африке живем. оказывается зимой и снег с метелью бывает и морозы. почему то раньше таких нонсенсов не было, а теперь прямо беда какая-то для властей. ужс

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев провел совещание на тему снегопада
Снег, это так неожиданно.

Гость||

Несколько лет назад рапортовали о готовности 200 единиц техники. Город вырос, технику продали. Оптимизация

Гость||

а то, что эти дармоеды до начала января тупо сидели, так как снега не было - это как?!

Может не платить им за это время. Они ж просто сидели.

А теперь работать надо, премии им и кормление...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте