Пензенских дорожников вызовут из отпусков и обеспечат питанием

14.01.2021 | 11:19

В четверг, 14 января, губернатор Иван Белозерцев провел совещание на тему снегопада и уборки дорог в Пензенской области.

«Дорожные службы работают с перегрузкой, работали всю ночь. И снег продолжает идти. Им нужна помощь», - констатировал глава региона.

По его мнению, коммунальщики сейчас должны трудиться круглосуточно, для этого их нужно обеспечить горячим питанием.

«Подумайте, как это сделать. Если кто-то из сотрудников находится в отпусках, из отпусков нужно выйти. Главное - очистить дороги и тротуары», - обратился губернатор к главам муниципальных образований.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что коммунальные службы начали чистку и обработку дорог ночью. Днем будет задействовано 98 единиц спецтехники.