Пенза встала в пробках из-за сильного снегопада

14.01.2021 | 08:25

Утром в четверг, 14 января, Пенза встала в пробках. Дорожную ситуацию осложнил начавшийся ночью снегопад.

Глава администрации города Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что коммунальные службы начали чистку и обработку дорог ночью. Днем будет задействовано 98 единиц спецтехники.

Пензенские водители поделились своими впечатлениями о качестве работы дорожных служб и информацией об обстановке в разных микрорайонах в соцсетях.

«Снега выпало будь здоров», «Как дороги?» - «Их нет», - рассказали участники водительского сообщества в Viber.

Отдельно обсудили работу коммунальных служб. Как оказалось, за ночь была почищена дорога от ТЦ «Берлин» на проспекте Строителей до ТЦ «Суворовский». Видели снегоуборщики и в Ахунах. Спецтехника также работала на Западной Поляне, однако ситуацию это не улучшило.

«Западную чистили, но скорость падения снега выше темпа чистки! Ленинградская уже заметена!» - констатировал один из автомобилистов.

Отдаленным микрорайонам повезло меньше.

«В Терновке каша», «Ул. Антонова вся стоит, из двора выехать невозможно», - констатировали пензенцы.

На Ахунском переезде произошла серьезная авария, что также привело к образованию затора. На выезде из микрорайона Заря образовалась пробка из-за неработающего светофора.

«Просьба к водителям быть внимательнее, не создавать помех уборочной технике», - обратился к пензенцам мэр.

Автомобилисты посоветовали друг другу по возможности пользоваться общественным транспортом (особенно при небольшом стаже вождения).