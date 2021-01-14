Пенза встала в пробках из-за сильного снегопада

Утром в четверг, 14 января, Пенза встала в пробках. Дорожную ситуацию осложнил начавшийся ночью снегопад.
Глава администрации города Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что коммунальные службы начали чистку и обработку дорог ночью. Днем будет задействовано 98 единиц спецтехники.
Пензенские водители поделились своими впечатлениями о качестве работы дорожных служб и информацией об обстановке в разных микрорайонах в соцсетях.
«Снега выпало будь здоров», «Как дороги?» - «Их нет», - рассказали участники водительского сообщества в Viber.
Отдельно обсудили работу коммунальных служб. Как оказалось, за ночь была почищена дорога от ТЦ «Берлин» на проспекте Строителей до ТЦ «Суворовский». Видели снегоуборщики и в Ахунах. Спецтехника также работала на Западной Поляне, однако ситуацию это не улучшило.
«Западную чистили, но скорость падения снега выше темпа чистки! Ленинградская уже заметена!» - констатировал один из автомобилистов.
Отдаленным микрорайонам повезло меньше.
«В Терновке каша», «Ул. Антонова вся стоит, из двора выехать невозможно», - констатировали пензенцы.
На Ахунском переезде произошла серьезная авария, что также привело к образованию затора. На выезде из микрорайона Заря образовалась пробка из-за неработающего светофора.
«Просьба к водителям быть внимательнее, не создавать помех уборочной технике», - обратился к пензенцам мэр.
Автомобилисты посоветовали друг другу по возможности пользоваться общественным транспортом (особенно при небольшом стаже вождения).
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никто ничего не выпустил..ниодной коммунальной машины я не видел за все утро,равно как и ни одного дворника на Новоказанской 6б