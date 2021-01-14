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Общество

Пенза встала в пробках из-за сильного снегопада

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Утром в четверг, 14 января, Пенза встала в пробках. Дорожную ситуацию осложнил начавшийся ночью снегопад.

Глава администрации города Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте рассказал, что коммунальные службы начали чистку и обработку дорог ночью. Днем будет задействовано 98 единиц спецтехники.

Пензенские водители поделились своими впечатлениями о качестве работы дорожных служб и информацией об обстановке в разных микрорайонах в соцсетях.

«Снега выпало будь здоров», «Как дороги?» - «Их нет», - рассказали участники водительского сообщества в Viber.

Отдельно обсудили работу коммунальных служб. Как оказалось, за ночь была почищена дорога от ТЦ «Берлин» на проспекте Строителей до ТЦ «Суворовский». Видели снегоуборщики и в Ахунах. Спецтехника также работала на Западной Поляне, однако ситуацию это не улучшило.

«Западную чистили, но скорость падения снега выше темпа чистки! Ленинградская уже заметена!» - констатировал один из автомобилистов.

Отдаленным микрорайонам повезло меньше.

«В Терновке каша», «Ул. Антонова вся стоит, из двора выехать невозможно», - констатировали пензенцы.

На Ахунском переезде произошла серьезная авария, что также привело к образованию затора. На выезде из микрорайона Заря образовалась пробка из-за неработающего светофора.

«Просьба к водителям быть внимательнее, не создавать помех уборочной технике», - обратился к пензенцам мэр.

Автомобилисты посоветовали друг другу по возможности пользоваться общественным транспортом (особенно при небольшом стаже вождения).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

никто ничего не выпустил..ниодной коммунальной машины я не видел за все утро,равно как и ни одного дворника на Новоказанской 6б

Гость||

Какой дегенерат принял решение поменять направление главной дороги при въезде в Военный городок? Терерь автомобили заехать не могут, т. к. нужно уступить дорогу, а тронуться с места в горку большая проблемма.

Гость||

Гость писал(a):

никто ничего не выпустил..ниодной коммунальной машины я не видел за все утро,равно как и ни одного дворника на Новоказанской 6б
Вот на твоей быдлоулице персонально должны били КДМ ротора и грейдеры ходить. и 15-20 дворников

Гость||

Гость писал(a):

никто ничего не выпустил..ниодной коммунальной машины я не видел за все утро,равно как и ни одного дворника на Новоказанской 6б
Смотри лучше, я к 7.00 на работе уехал, Измайлова вся чистая была, Кустанайская и Долгорукова были чистые. Только на Шуисте не чищено было по моему маршруту. Причем 2 машины встретились пока ехал. Приятно был удивлен в этот раз.

Гость||

То что выпустили технику, не дожидаясь когда прекратиться снег, уже хорошо. Если есть возможность -- сегодня нужно оставаться дома.

Гость||

Граждане, на лету снег еще никто ловить не научился. При таком снегопаде временные сложности неизбежны, терпение и взаимное уважение.

Гость||

Подарите школам трактора небольшие для уборки снега и по автобусу, чтоб ездили на экскурсии.

Гость||

Гость писал(a):

Подарите школам трактора небольшие для уборки снега и по автобусу, чтоб ездили на экскурсии.
Содержать их школа как будет, подумал?

Гость||

Держитесь! До конца недели такая метель будет!

Гость||

Наконец-то настоящая снежная зима! Красота!

Гость||

Гость писал(a):

Держитесь! До конца недели такая метель будет!
Зато пусть немного коммунальщики повыкобениваются, бальзам на душу смотреть как они работают

Гость||

Гость писал(a):

Наконец-то настоящая снежная зима! Красота!
Зима на радость нам дана

Имя: Гость
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