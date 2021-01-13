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Общество

В Пензе работников СМИ поздравили с Днем печати

Печать

Представителей газет, выходящих на территории области, пригласили в Круглый зал здания правительства. Журналистов с Днем печати поздравляли губернатор и председатель Законодательного собрания.

«Когда начинаешь проводить соцопросы о доверии людей к средствам массовой информации, то газетам граждане доверяют больше всего», - отметил Иван Белозерцев.

«Критические материалы всегда полезны, потому что они нацеливают на то, чтобы мы еще более внимательно отнеслись к замечаниям, которые звучат от наших избирателей. Ведь самое главное - вовремя отреагировать на них и сделать полезное дело, которое будет по достоинству оценено жителями нашей Пензенской области», - рассказал Валерий Лидин.

Сотрудников газет в регионе - около 500 человек. Лучшим вручили грамоты, а также почетный знак «Заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области». Чтобы стать обладателем такой награды, надо честно трудиться корреспондентом, редактором или корректором не менее 15 лет.

На встрече Иван Белозерцев поблагодарил собравшихся за труд и просил продолжать активно рассказывать жителям области о борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, за это была вручена благодарность губернатора журналисту 11 канала Юлии Дудоладовой.

Также на торжественном мероприятии глава региона анонсировал проведение юбилейного, десятого фестиваля журналистов «А мы - из Пензы». Иван Белозерцев выразил надежду, что в 2021-м он пройдет не в онлайн-режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А мы и не знали!

ПЕНЗИНФОРМ!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда начинаешь проводить соцопросы о доверии людей к средствам массовой информации, то газетам граждане доверяют больше всего», - отметил Иван Белозерцев.
Это точно, есть еще такие.

Гость||

А почему губернатор никогда не награждает сотрудников газеты "Улица Московская"?

Имя: Гость
Комментарий:

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