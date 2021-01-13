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Общество

ГИБДД будет реагировать на сообщения пензенцев в соцсетях

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Жители региона смогут присылать фото- и видеофакты нарушений правил дорожного движения в аккаунты Госавтоинспекции Пензенской области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

В среду, 13 января, отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России анонсировало запуск рубрики «Не нарушай!». Автолюбителям и пешеходам предложили присылать материалы для нее. Однако обязательно соблюдение некоторых требований.

Чтобы привлечь нарушителя правил к ответственности, на фото или видео должен быть распознаваем знак транспортного средства. Дату съемки, адрес, где произошел инцидент, необходимо указать в комментарии. Кроме того, с момента случившегося не должно пройти больше двух месяцев.

«Гражданину, зафиксировавшему административное правонарушение, необходимо оставить свои контактные данные и быть готовым к подтверждению направленных фото- или видеоматериалов путем предоставления личного объяснения в Госавтоинспекцию», - добавили в отделении пропаганды.

Каждое обращение, снимок или ролик будет рассмотрен сотрудниками ГИБДД, а ответы на них обнародуют на страницах аккаунтов Госавтоинспекции во «ВКонтакте» и Instagram.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 13 января, отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России анонсировало запуск рубрики «Не нарушай!». Автолюбителям предложили присылать материалы для нее.
А пешеходы это не люди что ли?

Гость||

Еще бы процентов 30 от штрафа,и наступил бы порядок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждое обращение, фото- и видеоматериал будет рассмотрен сотрудниками ГИБДД, а ответы на них обнародуют на страницах аккаунтов Госавтоинспекции во «ВКонтакте» и Instagram.
Лучше бы ГИБДД выехало на конкретное место частых нарушений ПДД и поработало бы там полный рабочий день. Мест много можно назвать.

Гость||

А про то, как на ровном месте, ошкурили полгорода ни за что на выезде на Тамбовскую трассу летом, за отсутствующий знак 40, будут реагировать?

Гость||

Авто ставят на ул. 65 летия победы в зоне действия знака стоянка запрещена с табличками в том числе и работает эвакуатор ни реагируют или наш скудный бюджет не желают пополнять

Гость||

Патрулировать и выявлять правонарушения не хотят хотят просто сидеть в тепле на попе ровнинько а граждане за них будут выявлять правонарушения а они зарплатку получать

Гость||

Каждое утро и вечером,в маршрутах включает камеру и пусть руководство ГИБДД ,да областное правительство посмотрит на " убыточность " маршруток,когда люди ,что утром,что вечером как сельди в бочке,а маршрутчики гоняют,если будет авария,то пострадают минимум 30 человек

Гость||

А посмотрите ,сколько машин на тротуарах,весь центр,ул Калинина,около домов,тоже не парковочные места,а тротуар.Около магазинов ужас что твориться ,оставляют машины на ночь на Чкалова с двух сторон дороги все тротуары заставлены машинами,когда ГИБДД будет их штрафовать и эвакуировать.Поле не паханное,фоткай нехочу штраф 2000 р,вот сразу какая помощью будет бюджету

Гость||

Гость писал(a):

А посмотрите ,сколько машин на тротуарах,весь центр,ул Калинина,около домов,тоже не парковочные места,а тротуар.Около магазинов ужас что твориться ,оставляют машины на ночь на Чкалова с двух сторон дороги все тротуары заставлены машинами,когда ГИБДД будет их штрафовать и эвакуировать.Поле не паханное,фоткай нехочу штраф 2000 р,вот сразу какая помощью будет бюджету
Что ты ноешь, теперь так будет ВСЕГДА! Машины не растворятся...

Гость||

Гость писал(a):

Поле не паханное,фоткай нехочу штраф 2000 р,вот сразу какая помощью будет бюджету
ты что так за бюджет то переживаешь? Или думаешь, что для твоей пользы он будет использован? Его просто распилят, а тебе даже опилки не достанутся. поэтому ты дурачок

Гость||

Гость писал(a):

Патрулировать и выявлять правонарушения не хотят хотят просто сидеть в тепле на попе ровнинько а граждане за них будут выявлять правонарушения а они зарплатку получать
Совершенно верно, на ДТП не выезжают, теперь еще нарушения выявлять на народ возложили. За что налоги то платим? Пора регистрацию авто народу отдать.

гребень||

надо экшн камеру покупать на голову одеть и держитесь дибилолеты поганые, каждый день штрафы ловить будите

Мотовилов (гость)||

Губернатор обещал Президенту (по моему обращению) восстановить в этом году необоснованно уничтоженный пешеходный переход по мосту через пр. 8 Марта.

Прореагируйте, пожалуйста, когда это произойдёт? Целый район отрезан для жителей.

Гость||

у них может напряженка с грамотными сотрудниками и эвакуаторами?

Гость||

Гость писал(a):

Еще бы процентов 30 от штрафа,и наступил бы порядок.
50 не меньше!

Имя: Гость
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