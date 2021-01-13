ГИБДД будет реагировать на сообщения пензенцев в соцсетях

13.01.2021 | 12:18

Жители региона смогут присылать фото- и видеофакты нарушений правил дорожного движения в аккаунты Госавтоинспекции Пензенской области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

В среду, 13 января, отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России анонсировало запуск рубрики «Не нарушай!». Автолюбителям и пешеходам предложили присылать материалы для нее. Однако обязательно соблюдение некоторых требований.

Чтобы привлечь нарушителя правил к ответственности, на фото или видео должен быть распознаваем знак транспортного средства. Дату съемки, адрес, где произошел инцидент, необходимо указать в комментарии. Кроме того, с момента случившегося не должно пройти больше двух месяцев.

«Гражданину, зафиксировавшему административное правонарушение, необходимо оставить свои контактные данные и быть готовым к подтверждению направленных фото- или видеоматериалов путем предоставления личного объяснения в Госавтоинспекцию», - добавили в отделении пропаганды.

Каждое обращение, снимок или ролик будет рассмотрен сотрудниками ГИБДД, а ответы на них обнародуют на страницах аккаунтов Госавтоинспекции во «ВКонтакте» и Instagram.