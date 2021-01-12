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Общество

Получившая травму в гололед пензячка засудила управляющую компанию

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В Пензе жительница дома на Ладожской улице поскользнулась в гололед и подала в суд на управляющую компанию.

Инцидент произошел в феврале 2020 года во дворе дома, где женщина жила. По мнению пензячки, сотрудники УК не посыпали дорожки песком и не сделали их безопасными. Горожанка получила травму и долго не могла вести привычный образ жизни, страдая сильными болями. Кроме того, она вынуждена была носить бандаж стоимостью 3 365 рублей.

Именно эту сумму, а также компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей и штраф за несвоевременное добровольное удовлетворение просьбы потребителя горожанка потребовала взыскать с управляющей компании.

Служители Фемиды на заседании выслушали доводы обеих сторон. Пояснения представителя УК, что сотрудники исполняли все необходимые обязанности и соблюдали требования жилищного законодательства, они признали необоснованными.

«Придомовая территория имела скользкость, которая не была устранена ответчиком, в результате чего женщина упала. В неудовлетворительное состояние территория пришла из-за неочищенного снега, наледи, отсутствия антигололедной обработки», - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Иск пострадавшей пензячки удовлетворили.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иск пострадавшей пензячки удовлетворили.
Неужели 150 тыс. моральный вред присудили?

Гость||

Это каждому жильцу надо иск на УК подать и тогда свои деньги все вернем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Придомовая территория имела скользкость, которая не была устранена ответчиком, в результате чего женщина упала.
И чо, прям экспертиза была? Коэффициент сцепления замеряли? Ни в жисть не поверю, чтобы иск простого человека был удовлетворен безо всяких экспертиз и заключений, за его же счет. Если только не простого человека....

Гость||

в феврале 20-го упала, а щас только добилась справедливости) сколько денег и сил на это ушло???? уж точно не 150...

Имя: Гость
Комментарий:

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