Получившая травму в гололед пензячка засудила управляющую компанию

12.01.2021 | 14:52

В Пензе жительница дома на Ладожской улице поскользнулась в гололед и подала в суд на управляющую компанию.

Инцидент произошел в феврале 2020 года во дворе дома, где женщина жила. По мнению пензячки, сотрудники УК не посыпали дорожки песком и не сделали их безопасными. Горожанка получила травму и долго не могла вести привычный образ жизни, страдая сильными болями. Кроме того, она вынуждена была носить бандаж стоимостью 3 365 рублей.

Именно эту сумму, а также компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей и штраф за несвоевременное добровольное удовлетворение просьбы потребителя горожанка потребовала взыскать с управляющей компании.

Служители Фемиды на заседании выслушали доводы обеих сторон. Пояснения представителя УК, что сотрудники исполняли все необходимые обязанности и соблюдали требования жилищного законодательства, они признали необоснованными.

«Придомовая территория имела скользкость, которая не была устранена ответчиком, в результате чего женщина упала. В неудовлетворительное состояние территория пришла из-за неочищенного снега, наледи, отсутствия антигололедной обработки», - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Иск пострадавшей пензячки удовлетворили.