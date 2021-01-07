В Пензе продолжаются новогодние и рождественские мероприятия

07.01.2021 | 10:13

В ближайшие дни жителей и гостей Пензы ждут праздничные мероприятия. Программу опубликовала пресс-служба администрации города.

7 и 8 января в 10:30, 13:00 и 15:30 в большом зале филармонии состоится новогоднее представление для детей - музыкальный спектакль «В Тридесятом царстве, или За Кудыкиной горой».

«Кукольный дом» ждет малышей на интермедию «Новогодние подарки» и спектакль «Трям! Здравствуйте!» в 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30.

В музее И. Н. Ульянова 7 января с 10:00 до 16:00 пройдет тематическое фольклорное мероприятие «К нам пришло, прикатилося, святое Рождество…» и музейный квест «Святки в дворянской усадьбе» (по предварительным заявкам). Второе мероприятие состоится 8 января.

Театр юного зрителя в эти дни покажет спектакли: в 11:00 - «Летучий корабль», в 14:00 - «Как Волк год Быка спасал».

7 января на площади Ленина в 11:00 начнется рождественская музыкальная программа, с 15:00 до 17:00 пройдет «Электронный лабиринт», 8 января на это же время запланированы соревнования по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия (апробация комплекса ГТО). С 17:00 до 18:00 будет работать приемная Деда Мороза.

8 января в Пензенской картинной галерее пройдет несколько мероприятий. В 11:00 в Губернаторском доме в рамках проекта «Вернисаж дебютантов» начнет работать выставка работ В. Колотилина. В 12:00 в главном корпусе начнется «Музейный детектив. Тайна украшения сатира» - рассказ об одном из самых известных произведений итальянской живописи в коллекции галереи. В 15:00 состоится обзорная экскурсия по экспозиции для всех желающих.

8 января в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова покажут новогодний спектакль театрального коллектива «Маски» по одноименной сказке Г. Х. Андерсена «Снежная Королева». Начало в 12:00.