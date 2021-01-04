Сетевое издание|18+|Понедельник|4 янв 2021|13:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенских водителей предостерегли от обгонов во время тумана

Печать

Во вторник, 4 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Виной всему - туман с видимостью менее 500 метров.

«При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», - предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В целом ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, возможен слабый гололед. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 °С, днем - до 0...-5 °С.

Во время тумана пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе улиц, водителей призывают снизить скорость, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

«Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние - целесообразно увеличить обычную дистанцию», - напомнили в МЧС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

4 января так то понедельник...

Гость||

четвертый день прогноз-туман, темпертура Пензы на сайтах была вчера, где минус 8, 6 ,аэропорт плюс 0.

-вранье

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте