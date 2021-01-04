Пензенских водителей предостерегли от обгонов во время тумана

04.01.2021 | 13:12

Во вторник, 4 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Виной всему - туман с видимостью менее 500 метров.

«При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», - предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В целом ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, возможен слабый гололед. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 °С, днем - до 0...-5 °С.

Во время тумана пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе улиц, водителей призывают снизить скорость, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

«Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние - целесообразно увеличить обычную дистанцию», - напомнили в МЧС.