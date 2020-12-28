Иван Белозерцев назвал самые значимые события 2020 года

В понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев начал итоговую пресс-конференцию с обозначения главных событий уходящего года.
«Год был тяжелым. Это связано с коронавирусной инфекцией. Это как на войне, где уходят из жизни люди. Мы сделали все, чтобы не было активного распространения, чтобы мы могли оказать помощь всем, кто в ней нуждается», - отметил глава региона.
Также в числе знаковых он назвал мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Важным стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
«Пензенцы проявили активность, у нас была очень высокая явка», - резюмировал Иван Белозерцев.
В заключение он коснулся темы выборов губернатора Пензенской области, которые прошли в сентябре. Белозерцев одержал на них победу, набрав 78,72% голосов и существенно опередив других кандидатов.
Глава региона назвал голосование большим политическим мероприятием и поблагодарил граждан за оказанное ему доверие.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А мы "выборы" губернатора запомнили.