Иван Белозерцев назвал самые значимые события 2020 года

28.12.2020 | 14:30

В понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев начал итоговую пресс-конференцию с обозначения главных событий уходящего года.

«Год был тяжелым. Это связано с коронавирусной инфекцией. Это как на войне, где уходят из жизни люди. Мы сделали все, чтобы не было активного распространения, чтобы мы могли оказать помощь всем, кто в ней нуждается», - отметил глава региона.

Также в числе знаковых он назвал мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важным стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Пензенцы проявили активность, у нас была очень высокая явка», - резюмировал Иван Белозерцев.

В заключение он коснулся темы выборов губернатора Пензенской области, которые прошли в сентябре. Белозерцев одержал на них победу, набрав 78,72% голосов и существенно опередив других кандидатов.

Глава региона назвал голосование большим политическим мероприятием и поблагодарил граждан за оказанное ему доверие.