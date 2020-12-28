Сетевое издание|18+|Понедельник|28 дек 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Иван Белозерцев назвал самые значимые события 2020 года

Печать

В понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев начал итоговую пресс-конференцию с обозначения главных событий уходящего года.

«Год был тяжелым. Это связано с коронавирусной инфекцией. Это как на войне, где уходят из жизни люди. Мы сделали все, чтобы не было активного распространения, чтобы мы могли оказать помощь всем, кто в ней нуждается», - отметил глава региона.

Также в числе знаковых он назвал мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важным стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Пензенцы проявили активность, у нас была очень высокая явка», - резюмировал Иван Белозерцев.

В заключение он коснулся темы выборов губернатора Пензенской области, которые прошли в сентябре. Белозерцев одержал на них победу, набрав 78,72% голосов и существенно опередив других кандидатов.

Глава региона назвал голосование большим политическим мероприятием и поблагодарил граждан за оказанное ему доверие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А мы "выборы" губернатора запомнили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы сделали все, чтобы не было активного распространения, чтобы мы могли оказать помощь всем, кто в ней нуждается», - отметил глава региона.
Врачей не дождешься, Лекарств было не достать, об это как-то не позаботились.

Зато цены не забыли повысить, здесь реально рывок.

Гость||

Какбывыборы и какбыобнуление, а ещё масонский барановирус - главные события года уходящего

Гость||

Кстати,что там по бессоновскому вбросу?члены ОПГ отстранены от работы и ожидают суда?

Гость||

Гость писал(a):

Кстати,что там по бессоновскому вбросу?члены ОПГ отстранены от работы и ожидают суда?
Америка, Запад загоняют огромные деньги... И каждый день загоняют цыганок на ул. Чехова в Пензе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Важным стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Не в бровь,а в глаз.

Гость||

хорошо живем-господа........

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Важным стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Не в бровь,а в глаз.
Голое сование. Все чинкодралы в этом!

Гость||

Одно из самых значимых событий - вхождение пензенской елки в топ-10.

Гость||

Вздрогнул!

Гость||

А еще значимое событие, сваренные люди заживо в кипятке на улице Аустрина, до сей поры все огорожено бетонными блоками что бы люди не ходили и не ездили, так дешевле чем ремонт и востановление. ЭТО ПРОРЫВ И ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ.

Гость||

Люди сварились в прошлом году.В этом никто не сварился.

Гость||

все регионы объявили 31 декабря выходным днем а у нас?

Гость||

Да, сделали всё - собрали десятки тысяч людей без масок на трехдневный день города. Нафестивалили по самое небалуй.

Гость||

Гость писал(a):

Люди сварились в прошлом году.В этом никто не сварился.
Та яма так и не зарыта, кстати... Расследование продолжается

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте