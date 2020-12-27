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Общество

Озвучен размер средней заработной платы в Пензенской области

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В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года на 6,5% увеличилась средняя заработная плата. Теперь, по данным регионального министерства промышленности, она составляет 32 339 рублей.

Определяя показатель средней оплаты труда, специалисты исходят из размера заработка в сферах, где сосредоточена основная доля занятых в экономике области. Для Сурского края это обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Ранее отделение Пенза ВВГУ Банка России обнародовало данные о годовой инфляции в регионе. В ноябре она составила 5,3%, что превысило значения в Приволжском федеральном округе (4,8%) и в целом по стране (4,4%).

«На такую динамику цен большей частью оказали влияние федеральные факторы, носящие временный характер: сокращение предложения отдельных видов продуктов питания и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля. Отчасти сказался и рост нерегулируемых тарифов на проезд в общественном транспорте, что является разовым локальным фактором», - пояснили в банке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Средняя температура по больнице.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года на 6,5% увеличилась средняя заработная плата.
На 50% поднялись цены.

Гость||

Цены на основные продукты питания выросли за два последних месяца на 50%, под шумок подняли, оглоеды

Гость||

В среднем с кем?

Гость||

Озвучен размер...И кто вас только учил.

Гость||

Сложить з/п работников и одного директора и поделить на всех - тогда да, получится. А если еще замов, гл. буха прибавить, то вообще - зашкалит.

Гость||

Ахахахахахахах...ну ну...

Гость||

Гость писал(a):

Сложить з/п работников и одного директора и поделить на всех - тогда да, получится. А если еще замов, гл. буха прибавить, то вообще - зашкалит.
А ещё чиновников ,депутатов ,силовиков ,судей и в результате это цифра вообще сдуется.

Гость||

Я на пыво больше трачу в месяц

Гость||

смешно дураку что пиписька на боку

Имя: Гость
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