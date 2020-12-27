Озвучен размер средней заработной платы в Пензенской области

27.12.2020 | 12:26

В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года на 6,5% увеличилась средняя заработная плата. Теперь, по данным регионального министерства промышленности, она составляет 32 339 рублей.

Определяя показатель средней оплаты труда, специалисты исходят из размера заработка в сферах, где сосредоточена основная доля занятых в экономике области. Для Сурского края это обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Ранее отделение Пенза ВВГУ Банка России обнародовало данные о годовой инфляции в регионе. В ноябре она составила 5,3%, что превысило значения в Приволжском федеральном округе (4,8%) и в целом по стране (4,4%).

«На такую динамику цен большей частью оказали влияние федеральные факторы, носящие временный характер: сокращение предложения отдельных видов продуктов питания и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля. Отчасти сказался и рост нерегулируемых тарифов на проезд в общественном транспорте, что является разовым локальным фактором», - пояснили в банке.