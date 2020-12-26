Родителей просят бдительно следить за школьниками на каникулах

26.12.2020 | 16:50

В субботу, 26 декабря, в преддверии новогодних каникул в Министерстве образования Пензенской области прошло совещание в режиме видео-конференц-связи, темой которого стала занятость и безопасность детей.

Министр Александр Воронков попросил руководителей учреждений образования провести беседы со школьниками их родителями о правилах безопасного поведения детей и попросил исключить формальный подход к такому важному моменту, как безопасность школьников.

Оздоровительные мероприятия должны проводиться небольшими группами, предпочтительно на свежем воздухе, но с учетом погодных условий. «Участие детей должно быть добровольным», - подчеркнул министр.

«Обращаюсь и к педагогам, и к родителям: будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра, организуйте им позитивную занятость. Проведите беседы о правильном проведении на дороге, вблизи водоемов. Не допускайте, чтобы дети играли на заброшенных или недостроенных объектах», - написал министр на своей странице в Instagram.

«О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно информировать министерство образования Пензенской области по телефону (8412) 55-37-54», - сообщили в пресс-службе минобразования.