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Общество

Родителей просят бдительно следить за школьниками на каникулах

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В субботу, 26 декабря, в преддверии новогодних каникул в Министерстве образования Пензенской области прошло совещание в режиме видео-конференц-связи, темой которого стала занятость и безопасность детей.

Министр Александр Воронков попросил руководителей учреждений образования провести беседы со школьниками их родителями о правилах безопасного поведения детей и попросил исключить формальный подход к такому важному моменту, как безопасность школьников.

Оздоровительные мероприятия должны проводиться небольшими группами, предпочтительно на свежем воздухе, но с учетом погодных условий. «Участие детей должно быть добровольным», - подчеркнул министр.

«Обращаюсь и к педагогам, и к родителям: будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра, организуйте им позитивную занятость. Проведите беседы о правильном проведении на дороге, вблизи водоемов. Не допускайте, чтобы дети играли на заброшенных или недостроенных объектах», - написал министр на своей странице в Instagram.

«О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно информировать министерство образования Пензенской области по телефону (8412) 55-37-54», - сообщили в пресс-службе минобразования.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В деревню ужо свезла. Уряяя!!! Свобода! Ногти! Интогром!! Денежки получила, угу. На шопинг поедем.

Гость||

А как родители могут следить если они работают?

Гость||

Няню найми, работает она.

Гость||

Гость писал(a):

А как родители могу
Гость писал(a):
А как родители могут следить если они работают?
кто работает то? до 10 работюня сосет

Гость||

Больницы работают, магазины, транспорт, электросети, теплосети, водоканал, полиция. Школы да чиновники не работают.

Имя: Гость
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