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Общество

Пензенцы не жалеют денег на покупки к праздничному столу

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В предпраздничые дни на ярмарках города царит ажиотаж. Все стремятся закупить продукты, чтобы приготовить из них нечто вкусное.

На ярмарке на улице Суворова чего только нет.

«Куры, гуси, утки - все есть у нас. Берут на новогодний стол», - рассказала продавщица птицы.

«Расходится потихоньку. Год Быка - это для суеверных, а большинство нормально говядину едят», - иронически отметил торговец мясом.

Продавец гусей не стал скрывать рецепта приготовления жирной домашней птицы.

«Гречка, чернослив, можно яблоки - туда вбиваешь и зашиваешь сзади. И в духовку часа на два в рукаве. Отличный будет гусь», - расписал он.

В последние дни старого года спрос на продукты повышается: мало кто скупится на праздничное угощение.

«Оливье, под «шубой», рыбку обязательно, курочку - все самое вкусное! Манты сготовим, котлеты... на жрачку денег не жалко!» - поделились пензенцы мнениями.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Слово " жрачка" очень режет слух .

Гость||

На фото , гуси-лебеди ...и почём тушка?

Гость||

Гость писал(a):

лово " жрачка" очень режет слух .
А слово "вино" ласкает!

Гость||

А все просят бесплатные прод.наборы,макароны,рис,плачут что денег нет

Гость||

Как можно так гуся испоганить? Чернослив, гречка, ананасы, мандарины.....Муж просто солью натирает это необыкновенно вкусно

Гость||

Гость писал(a):

А все просят бесплатные прод.наборы,макароны,рис,плачут что денег нет
вы посмотрите как икру ( не г .с Депо) разбирают со стерлядью. Никто не голодает.

Гость||

Все снегом завалено, как они добираются?

Гость||

Гость писал(a):

А все просят бесплатные прод.наборы,макароны,рис,плачут что денег нет

вы посмотрите как икру ( не г .с Депо) разбирают со стерлядью. Никто не голодает.

Взгляд депутата-чиновника?

Гость||

Я беру уток на базе у севера по 210руб и там торгую лохазаврам по 350 во!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А все просят бесплатные прод.наборы,макароны,рис,плачут что денег нет

вы посмотрите как икру ( не г .с Депо) разбирают со стерлядью. Никто не голодает.

Взгляд депутата-чиновника?
нет. У меня 5 групп в вайбере которые форель и стерлядь возят. Вижу как по 3 часа в очереди в день привоза стоят. Видела как некоторые на 20-30 ку берут икры и стерляди и не только к НГ.

Гость||

Гость писал(a):

Я беру уток на базе у севера по 210руб и там торгую лохазаврам по 350 во!
Молодец. Патент только купи за 20 тысяч в квартал.

Гость||

Помирать, так под икру и стерлядь! Буфетчик Соков Софрон Фомич.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
А все просят бесплатные прод.наборы,макароны,рис,плачут что денег нет

вы посмотрите как икру ( не г .с Депо) разбирают со стерлядью. Никто не голодает.

Взгляд депутата-чиновника?
нет. У меня 5 групп в вайбере которые форель и стерлядь возят. Вижу как по 3 часа в очереди в день привоза стоят. Видела как некоторые на 20-30 ку берут икры и стерляди и не только к НГ.
Помню как в октябре еще заказывали .

Гость||

Икра жлоб эт по 85 руб. Банка и стерлядь минтай.

Гость||

Гость писал(a):

Икра жлоб эт по 85 руб. Банка и стерлядь минтай.
нет. по 4800 горбуша, стерлядь 1200 кг , рыбка 5-6 кг.

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Имя: Гость
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