Пензенцы не жалеют денег на покупки к праздничному столу

26.12.2020 | 19:45

В предпраздничые дни на ярмарках города царит ажиотаж. Все стремятся закупить продукты, чтобы приготовить из них нечто вкусное.

На ярмарке на улице Суворова чего только нет.

«Куры, гуси, утки - все есть у нас. Берут на новогодний стол», - рассказала продавщица птицы.

«Расходится потихоньку. Год Быка - это для суеверных, а большинство нормально говядину едят», - иронически отметил торговец мясом.

Продавец гусей не стал скрывать рецепта приготовления жирной домашней птицы.

«Гречка, чернослив, можно яблоки - туда вбиваешь и зашиваешь сзади. И в духовку часа на два в рукаве. Отличный будет гусь», - расписал он.

В последние дни старого года спрос на продукты повышается: мало кто скупится на праздничное угощение.

«Оливье, под «шубой», рыбку обязательно, курочку - все самое вкусное! Манты сготовим, котлеты... на жрачку денег не жалко!» - поделились пензенцы мнениями.