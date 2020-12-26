Пензенцы не жалеют денег на покупки к праздничному столу

В предпраздничые дни на ярмарках города царит ажиотаж. Все стремятся закупить продукты, чтобы приготовить из них нечто вкусное.
На ярмарке на улице Суворова чего только нет.
«Куры, гуси, утки - все есть у нас. Берут на новогодний стол», - рассказала продавщица птицы.
«Расходится потихоньку. Год Быка - это для суеверных, а большинство нормально говядину едят», - иронически отметил торговец мясом.
Продавец гусей не стал скрывать рецепта приготовления жирной домашней птицы.
«Гречка, чернослив, можно яблоки - туда вбиваешь и зашиваешь сзади. И в духовку часа на два в рукаве. Отличный будет гусь», - расписал он.
В последние дни старого года спрос на продукты повышается: мало кто скупится на праздничное угощение.
«Оливье, под «шубой», рыбку обязательно, курочку - все самое вкусное! Манты сготовим, котлеты... на жрачку денег не жалко!» - поделились пензенцы мнениями.
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