Большинство новых пациентов с COVID-19 выявили в районах области

26.12.2020 | 12:34

В субботу, 26 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

За сутки специалисты выявили 199 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся стало равняться 25 053.

87 инфицированных прибавилось в областном центре, 24 - в Башмаковском районе, по 15 - в Сердобском, Бессоновском и Никольском, 7 - в Мокшанском, по 5 - в Нижнеломовском и ЗАТО Заречный, по 4 - в Пензенском, Земетчинском и Сосновоборском районах, 3 - Шемышейском, по 2 - в Колышлейском, Кузнецком, Белинском, Каменском, по 1 - в Бековском, Иссинском и Тамалинском.

Среди новых пациентов есть 42 несовершеннолетних. Возраст заразившихся - от 2 до 17 лет. Общее число инфицированных юных жителей региона составило 2 174.