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Общество

Большинство новых пациентов с COVID-19 выявили в районах области

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В субботу, 26 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

За сутки специалисты выявили 199 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся стало равняться 25 053.

87 инфицированных прибавилось в областном центре, 24 - в Башмаковском районе, по 15 - в Сердобском, Бессоновском и Никольском, 7 - в Мокшанском, по 5 - в Нижнеломовском и ЗАТО Заречный, по 4 - в Пензенском, Земетчинском и Сосновоборском районах, 3 - Шемышейском, по 2 - в Колышлейском, Кузнецком, Белинском, Каменском, по 1 - в Бековском, Иссинском и Тамалинском.

Среди новых пациентов есть 42 несовершеннолетних. Возраст заразившихся - от 2 до 17 лет. Общее число инфицированных юных жителей региона составило 2 174.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

пофигу все уже переболел

Гость||

Гость писал(a):

пофигу все уже переболел

Из Англии выпущен новый вид ковид 20 мутант.

Гость||

В Заречном каждый день по 45-47, а тут все по 5

Гость||

Гость писал(a):

Из Англии выпущен новый вид ковид 20 мутант.
здоровому организму пофигу

Гость||

что русскому хорошо немцу смерть

Гость||

ковид ковид где ты есть?

Гость||

хорошо что хоть каникулы начались

Гость||

Одно враньё. Вчера 4 больница дежурная. Количество поступивших с ковид пневмонией под 100. Время от поступления до госпитализации 5 часов!!! Вот и вся арифметика. А тест у кого взяли покажет только в течении 2-3 дней.

Гость||

Да хоть под 200 ло звезды это же вирус от него спрятаться не получится.

Имя: Гость
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