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Общество

В Пензе в поисках должников проверили 6 000 автомобилей

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В Пензе стало известно об итогах рейда сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Совместное мероприятие по выявлению злостных неплательщиков штрафов прошло в городе в среду, 23 декабря.

Транспортные средства, чьи владельцы (или лица, имеющие право на управление ими) являются должниками, искали с помощью комплекса «Безопасный город». Всего было проверено более 6 000 автомобилей.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы отработано 123 водителя транспортных средств, выявлено 35 нарушений, в том числе 3 - по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Приставы взыскали с должников более 140 тыс. рублей, арестовали 6 автомобилей и вручили 40 требований.

Пензенцам напомнили: оплатить штрафы можно в течение 60 дней. Тем, кто этого не делает, грозит административное наказание вплоть до 15 суток ареста. Узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД можно на сайте ГИБДД или на портале государственных и муниципальных услуг.

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Гость||

Опять эти незаконные рейды. Приставы, не справляясь со своей работой, тратят время ГИБДД и других граждан. Пора их самих штрафовать за невыполнение должностных обязанностей и терроризирование населения.

Гость||

Незаконно остановленным людям нужно скооперироваться и подать коллективные иски против произвола судебных приставов и против ГИБДД, которые на незаконных основаниях занимаются разбойной остановкой транспортных средств.

Гость||

Платиь надо штрафы или не нарушать ПДД. Что за совковая психология -притесняют вас все, соблюдайте законы и правила и все будет ОК

Гость||

Побольше рейдов и помасштабнее, у вас в кабинетах тесно, разомнитесь на дорогах, вирусу ещё есть кого заражать. Надежда на теорию Дарвина в снижении последствий отрицательной селекции органов

Гость||

Гость писал(a):

Платиь надо штрафы или не нарушать ПДД. Что за совковая психология -притесняют вас все, соблюдайте законы и правила и все будет ОК
6000 человек остановили (считай зря), из них выявлено 35 нарушений, и только 3 из них по статье уклонения от уплаты. 6000 человек пострадало и потратило свое время ради 3. А какие пробки они создали для остального города. Полная некомпетентность госорганов.

Гость||

Гость писал(a):

6000 человек остановили (считай зря), из них выявлено 35 нарушений, и только 3 из них по статье уклонения от уплаты. 6000 человек пострадало и потратило свое время ради 3. А какие пробки они создали для остального города. Полная некомпетентность госорганов.
все верно, везде идет подмена понятий, и якобы все так и должно быть. А по факту законопослушных граждать нельзя кашмарить, создавать пробки и неудобства, гаи должно выезжать на все дтп, это их прямая обязанность, а сейчас все наоборот...

Гость||

Гость писал(a):

6000 человек остановили (считай зря), из них выявлено 35 нарушений, и только 3 из них по статье уклонения от уплаты. 6000 человек пострадало и потратило свое время ради 3. А какие пробки они создали для остального города. Полная некомпетентность госорганов.

все верно, везде идет подмена понятий, и якобы все так и должно быть. А по факту законопослушных граждать нельзя кашмарить, создавать пробки и неудобства, гаи должно выезжать на все дтп, это их прямая обязанность, а сейчас все наоборот...

Вот и я об этом же. Госструктуры совершенно не работают и все проблемы населения как в поговорке про спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Гость||

лучше бы проверяли скоростной режим в городе и презд пешеходных переходов, что бы людей на смерть поменьше били а не этим общественнонеприяным дело занимались

Гость||

Гость писал(a):

Приставы, не справляясь со своей работой, тратят время ГИБДД
Вы об этом генералу Щёткину скажите! Казалось бы разные ведомства, что заставляет ГИБДД заниматься не своей работой и в ущерб, кстати, своей.

Гость||

Казна сама бы не наполнит, денежку на содержанию бюджетников надо найти любой ценой. Всех из министерств,аппаратов, отделов, управлений, комиссий,депутатов, налоговых, вывести на улицы и поставить задачу самим добыть себе оклад,премию,поощрение. Законодательно они ничем не ограничены -хошь милостыню проси,хошь пой, хошь штрафуй. Зато люди в лицо будут знать своих слуг

А пока грабят и воруют

Гость||

Полностью согласен

Имя: Гость
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