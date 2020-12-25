В Пензе в поисках должников проверили 6 000 автомобилей

25.12.2020 | 08:23

В Пензе стало известно об итогах рейда сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Совместное мероприятие по выявлению злостных неплательщиков штрафов прошло в городе в среду, 23 декабря.

Транспортные средства, чьи владельцы (или лица, имеющие право на управление ими) являются должниками, искали с помощью комплекса «Безопасный город». Всего было проверено более 6 000 автомобилей.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы отработано 123 водителя транспортных средств, выявлено 35 нарушений, в том числе 3 - по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Приставы взыскали с должников более 140 тыс. рублей, арестовали 6 автомобилей и вручили 40 требований.

Пензенцам напомнили: оплатить штрафы можно в течение 60 дней. Тем, кто этого не делает, грозит административное наказание вплоть до 15 суток ареста. Узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД можно на сайте ГИБДД или на портале государственных и муниципальных услуг.