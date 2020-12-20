Пензенцы возложили цветы к бюсту Василия Глазунова

20.12.2020 | 16:30

В Пензе отметили юбилей выдающегося советского военачальника, уроженца Сурского края Василия Афанасьевича Глазунова. Его бюст был недавно открыт на территории школы № 78, что в Дальнем Арбекове. Возле монумента собрались юнармейцы и нюхавшие порох десантники.

«125 лет назад родился этот замечательный полководец. Наш земляк, который стал первым командующим воздушно-десантными войсками в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны. Про Василия Афанасьевича можно много говорить, он генерал четырех войн, он человек, который всю свою жизнь отдал служению Отечеству», - рассказал руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После возложения цветов к подножию памятника одному из основателей воздушной пехоты пензенские патриоты развернули огромное красное знамя.