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Общество

Пензенцы возложили цветы к бюсту Василия Глазунова

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В Пензе отметили юбилей выдающегося советского военачальника, уроженца Сурского края Василия Афанасьевича Глазунова. Его бюст был недавно открыт на территории школы № 78, что в Дальнем Арбекове. Возле монумента собрались юнармейцы и нюхавшие порох десантники.

«125 лет назад родился этот замечательный полководец. Наш земляк, который стал первым командующим воздушно-десантными войсками в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны. Про Василия Афанасьевича можно много говорить, он генерал четырех войн, он человек, который всю свою жизнь отдал служению Отечеству», - рассказал руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После возложения цветов к подножию памятника одному из основателей воздушной пехоты пензенские патриоты развернули огромное красное знамя.

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Гость||

Почему памятник упрятали на закрытую школьную территорию, за 600 метров от закладного камня на оживленном перекрестке с улице Глазунова, где губернатор прилюдно и обещал установить сей бюст?

Имя: Гость
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