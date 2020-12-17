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Общество

В пензенской школе рассказали, как будут проводить новогоднюю елку

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У одного класса учеников встречает Снеговик, у другого - стая снегирей, обычные школьные коридоры похожи на сказочные. Так педагоги и родители поднимают настроение ученикам.. Традиционных новогодних елок в общеобразовательных учреждениях в 2020-м не будет. Масштабные гулянья отменены из-за пандемии. Но без праздника детей не оставят.

«Мы будем приглашать каждый класс начальной школы отдельно. Для них традиционно будет проходить новогоднее представление у елки, которое готовят наши ребята. Каждый класс будет приходить в свое время, и дети только этого класса будут присутствовать на представлении», - объяснила заместитель директора гимназии № 44 Ирина Корякина.

Но и для скромных торжеств много ограничений. Никаких посторонних на праздниках - даже родителей, аниматоров и фотографов.

«Сейчас у всех детей есть различные средства связи, гаджеты, поэтому все, что они хотят запечатлеть на память, могут это сделать и самостоятельно», - отметила главный специалист Управления образования г. Пензы Екатерина Васильева.

В гимназии № 44 запрет на визит аниматоров в школу никого особо не расстроил. Там и раньше умели обходиться своими силами. Давид Порошин в прошлом году на празднике развлекал малышей - был Дедом Морозом. В него же превратится и в этом. А вот отмена рождественского бала, где можно было потанцевать с одноклассницами, юношу огорчила.

Примерно такие же ограничения установлены в дошкольных учреждениях. И все для того, чтобы не дать распространяться коронавирусной инфекции. В последнее время ситуация с заболевшими детьми стабильна.

«Сегодня на карантин в соответствии с предписаниями закрыты 4 образовательных организации - это две школы и два детских сада. Они закрыты полностью, находятся в районах Пензенской области. Количество заболевших детей - как школьников, так и воспитанников детских садов - чуть больше 430», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Это менее 0,3% общего числа детсадовцев и школьников в Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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