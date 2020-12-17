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Общество

В автобусах Пензы продолжают выявлять пассажиров-безмасочников

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В Пензе за минувшую неделю, с 9 по 16 декабря, правоохранители и сотрудники городского управления транспорта и связи провели 12 рейдов. Проверке подвергалось соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси.

За это время в отношении нарушителей составили 22 протокола, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Подобные рейды в областном центре проводятся ежедневно, в том числе в часы пик.

14 декабря на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла. Мы все хотим, чтобы Новый год прошел спокойно и без дополнительных ограничений», - заключил тогда глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Решили штрафами бюджет пополнить, но экономику не пополнить.

Локдаун объявите лучше!

Гость||

а переболевшим которые повышенно готовились в режиме маски носили носили и захворали переболели им теперь разве это интересно маски режим повышенной готовности?

Гость||

Если реально бороться с короной локдаун надо объявлять, запрещать работать общественному транспорту. А не доить народ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.12.2020 13:41|

Решили штрафами бюджет пополнить, но экономику не пополнить.

ага

Гость||

интерерсно а на основании чего идентифицируется личность? по паспорту? так большинство его просто не носят, особенно бабушки

Гость||

Я вчера из автобуса тетку выпихнула, за то, что она без маски была. Оказалась кондуктор.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проверке подвергалось соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси.

За это время в отношении нарушителей составили 22 протокола,

penzainform.ru писал(a):
Проверке подвергалось соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси.

За это время в отношении нарушителей составили 22 протокола,

Я вот не пойму этого цирка. Я понимаю едит в автобусе без масочник его на карандаж и тест на ковид и на антитела. Если в человеке есть ковид не вопрос протокол а если нет то извиняйте. Дальше сидит чел в маски его на карандаш тест на ковид. Если тест показывает ковид протокол так как нечего даже в маски больным шастать. Вот это было бы справедливо и по чесноку. Кто уже переболел им уже эти маски не интересны.

Гость||

Гость писал(a):

Если реально бороться с короной локдаун надо объявлять, запрещать работать общественному транспорту. А не доить народ.
это принцип едрисни: ободрать но ничего не дать

Гость||

обдирают тех кто готов обдираться и у кого мозг не думает как этого избежать даже если тебя за грудки взяли и в душе верят что так и должно быть

Гость||

В чём проблема маску надеть? Из принципа лишь бы против власти? Пофигу что в соплях и слюнях, зато я бунтарь? Вы все неумные, а я один самый умный и не голосую, а дома у компа геройствую? Гажу в каментах потому, что в другом месте боюсь побьют? Не хотите-не носите, если у вас денег много и здоровье лишнее.

Гость||

17.12.2020 14:03|

В чём проблема маску надеть? Из принципа лишь бы против власти? Пофигу что в соплях и слюнях, зато я бунтарь?

В чем проблема локдаун объявить, у нас любят смотреть на запад, а там локдаун. Чтобы сидели все дома, а государство если действительно заботится о своих гражданах обязана содержать на период пандемии и др. Ситуациях своих граждан. В чем проблема?

Гость||

Гость писал(a):

17.12.2020 14:03|

В чём проблема маску надеть? Из принципа лишь бы против власти? Пофигу что в соплях и слюнях, зато я бунтарь?

В чем проблема локдаун объявить, у нас любят смотреть на запад, а там локдаун. Чтобы сидели все дома, а государство если действительно заботится о своих гражданах обязана содержать на период пандемии и др. Ситуациях своих граждан. В чем проблема?

в жадности, в чем же еще

Гость||

Гость писал(a):

В чем проблема локдаун объявить, у нас любят смотреть на запад, а там локдаун. Чтобы сидели все дома, а государство если действительно заботится о своих гражданах обязана содержать на период пандемии и др. Ситуациях своих граждан. В чем проблема?
Вы как будто не рассиянин? )))

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|17.12.2020 13:41|

Решили штрафами бюджет пополнить, но экономику не пополнить.

ага
Да просто стадо овцебыков

Гость||

17.12.2020 14:08|

17.12.2020 14:03|

В чём проблема маску надеть? Из принципа лишь бы против власти? Пофигу что в соплях и слюнях, зато я бунтарь?

В чем проблема локдаун объявить, у нас любят смотреть на запад, а там локдаун. Чтобы сидели все дома, а государство если действительно заботится о своих гражданах обязана содержать на период пандемии и др. Ситуациях своих граждан. В чем проблема?

Действительно, штраф уместен был бы если государство реально локдаун объявила и платила каждому гражданину. Тогда даа штраф необходим даже можно и большой сделать кто не соблюдает требования.

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Имя: Гость
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