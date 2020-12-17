В автобусах Пензы продолжают выявлять пассажиров-безмасочников

17.12.2020 | 13:26

В Пензе за минувшую неделю, с 9 по 16 декабря, правоохранители и сотрудники городского управления транспорта и связи провели 12 рейдов. Проверке подвергалось соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси.

За это время в отношении нарушителей составили 22 протокола, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Подобные рейды в областном центре проводятся ежедневно, в том числе в часы пик.

14 декабря на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла. Мы все хотим, чтобы Новый год прошел спокойно и без дополнительных ограничений», - заключил тогда глава региона.