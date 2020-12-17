Сетевое издание|18+|Четверг|17 дек 2020|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Гревшаяся у Вечного огня девушка: Мне очень стыдно

Печать

Антигерои найдены - личности участниц шокирующего видео, сделанного у памятника Победы, попавшего в Сеть и собравшего огромное количество возмущенных комментариев, установлены. Это ученицы средних образовательных учреждений Октябрьского район.

Свою вину подростки признали. По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших во время Великой Отечественной войны.

«Мне очень стыдно за тот поступок, который произошел вчера. Я хочу попросить прощения за то, что я сделала», - произнесла одна из девушек.

«В отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нет сполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - сообщила начальник ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Марина Когланова.

Самим подросткам грозит постановка на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Страшного ничего непроизошло. погрелись девочки. но теперь пол года про свой памятник тележить будут менты, образование и иже с ними.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самим подросткам грозит постановка на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних
ну прям испугали.

Гость||

А просто дурочки в силу малолетства продемонстрировали окружающее их вокруг повальной лицемерие

Гость||

Если дети замёрзли почему не погреться,раньше в подъезд заходили а сейчас все подъезды под замками, домофонами.

Я бы тоже погрелся если бы замерзал. Ни какого здесь не вижу оскорбления наоборот снова наши войны спасают жизнь детям!

Гость||

А за огонь этот кто платит?

Гость||

она знает что такое стыд??????? сказала то что попросили что бы смягчить свое положение, мозгами надо было думать, ладно погрелись, так зачем выставлять, хайпа захотели, а о том что этим тупо сами себя и выдали не подумали, какой дефицит мозга

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщила начальник ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Марина Когланова.
ХВАТИТ ДЕТЕЙ ТИРАНИТЬ, ПРОВЕРЬТЕ ЛУЧШЕ СЕБЯ.

Гость||

ща садисты-извращенцы набегут

Гость||

Отпустите девчонок, вырастут сами поймут,заняться ,что ли нечем?

Гость||

не доходит через голову дойдет через печень.

Гость||

Гость писал(a):

вырастут сами поймут
уже не поймут, нечем

Гость||

Стыдно у кого видно!

Гость||

Нормальные девки, мы их знаем.

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные девки, мы их знаем.
девчонки мы с вами держитесь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте