Гревшаяся у Вечного огня девушка: Мне очень стыдно

17.12.2020 | 16:02

Антигерои найдены - личности участниц шокирующего видео, сделанного у памятника Победы, попавшего в Сеть и собравшего огромное количество возмущенных комментариев, установлены. Это ученицы средних образовательных учреждений Октябрьского район.

Свою вину подростки признали. По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших во время Великой Отечественной войны.

«Мне очень стыдно за тот поступок, который произошел вчера. Я хочу попросить прощения за то, что я сделала», - произнесла одна из девушек.

«В отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нет сполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - сообщила начальник ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Марина Когланова.

Самим подросткам грозит постановка на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.