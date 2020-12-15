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Общество

В Заречном модернизируют уличное освещение

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В Заречном ожидается масштабная модернизация освещения. Светильники передадут в ведение организации, с которой заключат концессионное соглашение.

Такой документ подразумевает, что управлять имуществом станет компания, однако принадлежать оно будет муниципалитету. Организации предстоит за 10 лет улучшить освещение в закрытом городе, вложив 78 млн рублей.

«В числе прочих работ в течение пяти лет концессионер должен будет заменить все светильники в городе на светодиодные. Такие уже установлены на нескольких участках дорожной сети Заречного.

Кроме этого, в год предприятие должно будет устанавливать до 30 новых светильников в местах, где недостаточно освещения», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на заместителя главы администрации Заречного Илью Дильмана.

Передача светильников, за которые пока отвечает «Горэлектросеть», продиктована требованиями закона: до 2025 года МУПы и ГУПы должны прекратить деятельность. Власти Заречного посчитали наилучшим вариантом не продать, а сдать имущество в концессию, чтобы после иметь возможность контролировать происходящее с ним.

Заключение концессионного соглашения запланировано на 31 декабря.

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Источник — фото gorodz.info
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Гость||

Заречный - лучший город земли! Здесь встаёт солнце!!!

Гость||

Заварить ворота солнечным зайчикам!

Гость||

В Заречном жить спокойно. Там мало пинзюков )))

Имя: Гость
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