В Заречном модернизируют уличное освещение

15.12.2020 | 09:51

В Заречном ожидается масштабная модернизация освещения. Светильники передадут в ведение организации, с которой заключат концессионное соглашение.

Такой документ подразумевает, что управлять имуществом станет компания, однако принадлежать оно будет муниципалитету. Организации предстоит за 10 лет улучшить освещение в закрытом городе, вложив 78 млн рублей.

«В числе прочих работ в течение пяти лет концессионер должен будет заменить все светильники в городе на светодиодные. Такие уже установлены на нескольких участках дорожной сети Заречного.

Кроме этого, в год предприятие должно будет устанавливать до 30 новых светильников в местах, где недостаточно освещения», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на заместителя главы администрации Заречного Илью Дильмана.

Передача светильников, за которые пока отвечает «Горэлектросеть», продиктована требованиями закона: до 2025 года МУПы и ГУПы должны прекратить деятельность. Власти Заречного посчитали наилучшим вариантом не продать, а сдать имущество в концессию, чтобы после иметь возможность контролировать происходящее с ним.

Заключение концессионного соглашения запланировано на 31 декабря.