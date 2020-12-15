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Общество

В Пензе определили 17 мест для проведения ярмарок

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В Пензе подписали постановление об организации ярмарок. Они будут работать с 14 декабря 2020 года по 8 марта 2021-го по 17 адресам.

На ул. Карпинского, 187, Кижеватова, 1-3, Литейной, 2/1, Чапаева, 71, Антонова, 9 и 18а, Ладожской, 141г, Рябова, 19а, пр. Строителей, 40, ул. Попова, 4Б, Одесской, 2, торговля будет вестись ежедневно (с одним выходным в неделю).

Кроме того, каждый день будут работать торговые площадки в центре города (на ул. Московской, площадях Ленина и Фонтанной, набережной Суры, бульварах Славы и Пушкина), в «Могилевском дворике», на Юбилейной площади и в сквере Дружбы.

Ярмарки выходного дня запланировали в 3-м проезде Лобачевского и на ул. Центральной, 1 (здесь будут продавать вещи, бывшие в употреблении).

Ярмарки в Пензе организуют ежегодно. Товары на них привозят сельхозпроизводители из разных районов области. По замыслу местных властей, это должно дать гражданам возможность купить продукты по доступным ценам.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На ул. Карпинского, 187,
Там кладбище Н-Западное?

Гость||

Гость писал(a):

Там кладбище Н-Западное?
Да,там реализуют суповые наборы и наборы на холодец.

Гость||

А если серьёзно,где там ярмарка?

Имя: Гость
Комментарий:

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