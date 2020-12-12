В пензенском колледже прошел день правовой грамотности

12.12.2020 | 18:45

Студенты Пензенского социально-педагогического колледжа на время проведения здесь дня правовой грамотности сформировали и официальное правительство, и оппозицию. Последняя состоит из одногруппников членов кабинета министров.

Деловая игра и дебаты с волонтерами по поводу некоторых аспектов Конституции - первая часть дня правовой грамотности. Во второй студенты провели живой диалог с представителями областной прокуратуры по вопросам деструктивных течений, куда молодежь вовлекается через интернет.

«Соцсети, созданные для общения, превратили в манипуляторы. Те явления, которые раньше считались маргинальными, теперь стали в этих сетях обыденностью», - отметила помощник прокурора Пензенской области Ксения Чистикина.

«такие мероприятия проводятся ежегодно и постоянно в течение года, поскольку специальности, которые получают в нашем колледже, непосредственно связаны и с правовой деятельностью, и с социальной. Все эти знания ребятам просто необходимы в будущей профессиональной деятельности», - констатировала педагог-организатор социально-педагогического колледжа Светлана Лавренова.

В январе, когда у студентов завершится зимняя сессия, в колледже пройдет очередная деловая игра, посвященная деятельности молодежных организаций.