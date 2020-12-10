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Общество

Жители поселка ЗИФ заговорили о канализации

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Приятный слуху шум работающей техники вселяет надежду в жителей поселка ЗИФ. Новая подрядная организация взялась за проведение системы водоснабжения в населенном пункте. Можно было управиться с этим и раньше, в теплое время, но организация, изначально выигравшая контракт и не исполнившая обязательства, сорвала сроки.

Теперь наверстывают упущенное работники другой фирмы.

«Эта компания, которая сейчас работает, хорошая. Дальше посмотрим. Ребята хорошо шевелятся. Они с нами в тесном контакте решают вопросы», - рассказал председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

«Скорее всего, до Нового года «завяжем» поселок, а после пойдем дальше. Скорее всего, так», - сообщил бригадир Виктор Гладнев.

О чистой воде в поселке мечтают вот уже несколько десятков лет, и наконец-то ЗИФ попал в программу по строительству сетей, насосной станции с резервуарами.

«У людей назревает еще ряд вопросов», - отметил Владимир Захаров.

У жителей появляются мысли о возможности строительства системы канализации. Пока у каждого дома - выгребные ямы. Но когда начнется централизованная подача воды, расход ее станет больше, соответственно необходимость в ее отведении начнет острее ощущаться.

«Мы были и у Лузгина, ставили ему этот вопрос. «Да, мы запишем на 2021 год, внесем в планы». Я на 100% уверен, что на сегодняшний день канализация по нашему поселку ни в какие планы не включена. Народ должен опять писать письма во все инстанции», - пояснил председатель уличного комитета поселка ЗИФ.

Так что, закончив с водой, начнут добиваться и других благ для комфортного проживания в отдаленном от центра поселке.

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Гость||

Воды не дождётесь,а уже про говно.

Гость||

Т.е. получается что за этот водопровод нерадивые чиновники заплатили из бюджета дважды,сначала часть денег пошла той конторке которая почти ни чего не сделала и на курдову беженку,да рубку сквера ,а теперь заплатили ещё раз. Надо что бы все чиновники которые участвовали в этом фарсе и бардаке от и до возместили ущерб бюджету из своих собственных средств.Кто за?

Гость||

жаль бедолаг,а,что делать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока у каждого дома - выгребные ямы. Но когда начнется централизованная подача воды, расход ее станет больше, соответственно необходимость в ее отведении начнет острее ощущаться.
суп из топора

всё в этой стране через задницу

Гость||

Ну что за люди, им воду не успели сделать, а они уже срать захатели.

Гость||

Гость писал(a):

всё в этой стране через задницу
И ты тоже сделан так.

Гость||

И кто там живёт,в этом посёлке,что им не только воду,а ещё и канализацию,живу в пяти мин,от центра,у терн.моста пятьдесят двух,и трехэтажек,квартиры со всеми удобствами,а канализация в яму,как и у живущих рядом в частном секторе.Да в Пензе ни в одном частном секторе,Веселовка,бугровка,Терновка нет канализации,а они на отшибе захотели

Гость||

Гость писал(a):

Воды не дождётесь,а уже про говно.
Говна им от чинушек много.

Гость||

Гость писал(a):

Т.е. получается что за этот водопровод нерадивые чиновники заплатили из бюджета дважды,сначала часть денег пошла той конторке которая почти ни чего не сделала и на курдову беженку,да рубку сквера ,а теперь заплатили ещё раз. Надо что бы все чиновники которые участвовали в этом фарсе и бардаке от и до возместили ущерб бюджету из своих собственных средств.Кто за?
+498321

Имя: Гость
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