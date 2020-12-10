Жители поселка ЗИФ заговорили о канализации

10.12.2020 | 18:04

Приятный слуху шум работающей техники вселяет надежду в жителей поселка ЗИФ. Новая подрядная организация взялась за проведение системы водоснабжения в населенном пункте. Можно было управиться с этим и раньше, в теплое время, но организация, изначально выигравшая контракт и не исполнившая обязательства, сорвала сроки.

Теперь наверстывают упущенное работники другой фирмы.

«Эта компания, которая сейчас работает, хорошая. Дальше посмотрим. Ребята хорошо шевелятся. Они с нами в тесном контакте решают вопросы», - рассказал председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

«Скорее всего, до Нового года «завяжем» поселок, а после пойдем дальше. Скорее всего, так», - сообщил бригадир Виктор Гладнев.

О чистой воде в поселке мечтают вот уже несколько десятков лет, и наконец-то ЗИФ попал в программу по строительству сетей, насосной станции с резервуарами.

«У людей назревает еще ряд вопросов», - отметил Владимир Захаров.

У жителей появляются мысли о возможности строительства системы канализации. Пока у каждого дома - выгребные ямы. Но когда начнется централизованная подача воды, расход ее станет больше, соответственно необходимость в ее отведении начнет острее ощущаться.

«Мы были и у Лузгина, ставили ему этот вопрос. «Да, мы запишем на 2021 год, внесем в планы». Я на 100% уверен, что на сегодняшний день канализация по нашему поселку ни в какие планы не включена. Народ должен опять писать письма во все инстанции», - пояснил председатель уличного комитета поселка ЗИФ.

Так что, закончив с водой, начнут добиваться и других благ для комфортного проживания в отдаленном от центра поселке.