В Пензе наградили победителей антикоррупционного конкурса

09.12.2020 | 20:37

Силой слова и карандаша можно попытаться победить взятки, хищение бюджетных средств и отмывание доходов. Это хотели продемонстрировать участники областного конкурса творческих работ антикоррупционной направленности среди воспитанников образовательных учреждений.

«Было три номинации: «Лучшая видеоработа», «Лучшая текстовая работа» и «Лучшая графическая работа». Всего на конкурс было представлено более 200 работ.

На протяжении трех недель работало экспертное жюри, представителями которого стали работники министерства образования, правительства Пензенской области, прокуратуры области, представители различных общественных советов», - сообщила главный специалист-эксперт управления министерства образования области Татьяна Русяйкина.

Студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Олеся Новичкова обожает русскую литературу и не выносит воровства, хитрости и жадности. Ее эссе на эту тему стало победным.

«Я написала про антикоррупционера в литературном жанре, про ревизора. Написала немножко про нашу местность и все обобщила. Если люди будут стараться себя побороть, я думаю, каждый человек может изменить себя. Если постарается и попробует», - рассказала призер конкурса.

Как считают специалисты, такие конкурсы являются хорошей профилактической мерой.

«Наш субъект входит в десятку областей Российской Федерации, где население положительно оценивает деятельность властей по противодействию коррупции», - отметил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области Михаил Салмин.

Кроме почетных грамот, победители конкурса получили денежные премии от антикоррупционных структур.