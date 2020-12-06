В Пензе прокуратура потребовала очистить стены дома от надписей

06.12.2020 | 13:49

Надпись сомнительного содержания исчезла под слоем краски на фасаде дома № 13 на улице Тарханова. Контактные данные, с помощью которых можно приобрести наркотические вещества или устроиться курьером, привлекли внимание правоохранительных органов. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района провели проверку.

«В адрес управляющей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого указанные нарушения устранены», - сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Вадим Борисов.

Акция проходила в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков!». Все контактные данные, с помощью которых можно было приобрести запрещенные вещества, тщательно уничтожены сотрудниками управляющей компании, обслуживающей дом.

«Ежедневно проводятся обходы домов, и при обнаружении надписей мы стараемся их как-то закрашивать, они не нужны. На сегодняшний день молодежь у нас очень деградирует», - выразила свое мнение мастер МУП «Жилье-22» Наталья Буренкова.

«Убедительная просьба к жителям Пензенской области сообщать о фактах нарушения антинаркотического законодательства в правоохранительные органы», - обратился к гражданам Вадим Борисов.

Сделать это можно по телефону 59-10-10.