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Общество

160 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе

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В воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили, где зарегистрировали новые случаи коронавирусной инфекции.

Большинство заразившихся (160) - жители Пензы, 10 - Пензенского района, 8 - Заречного, 3 - Сосновоборского района. По одному инфицированному выявили в Иссинском, Сердобском, Никольском и Городищенском районе.

Детей среди новых пациентов нет.

На 6 декабря суточный прирост пациентов в области достиг рекордного значения - 185. Общее число случаев COVID-19 составило 21 261.

Были выписаны из больниц 18 014 человек, 256 жителей региона (116 мужчин и 140 женщин) скончались. Возраст умерших - от 32 до 90 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Новостей из лосятинах давно нет... скучно(((

Гость||

Из лосятника

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