160 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе

06.12.2020 | 12:47

В воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили, где зарегистрировали новые случаи коронавирусной инфекции.

Большинство заразившихся (160) - жители Пензы, 10 - Пензенского района, 8 - Заречного, 3 - Сосновоборского района. По одному инфицированному выявили в Иссинском, Сердобском, Никольском и Городищенском районе.

Детей среди новых пациентов нет.

На 6 декабря суточный прирост пациентов в области достиг рекордного значения - 185. Общее число случаев COVID-19 составило 21 261.

Были выписаны из больниц 18 014 человек, 256 жителей региона (116 мужчин и 140 женщин) скончались. Возраст умерших - от 32 до 90 лет.