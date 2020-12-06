160 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе

В воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили, где зарегистрировали новые случаи коронавирусной инфекции.
Большинство заразившихся (160) - жители Пензы, 10 - Пензенского района, 8 - Заречного, 3 - Сосновоборского района. По одному инфицированному выявили в Иссинском, Сердобском, Никольском и Городищенском районе.
Детей среди новых пациентов нет.
На 6 декабря суточный прирост пациентов в области достиг рекордного значения - 185. Общее число случаев COVID-19 составило 21 261.
Были выписаны из больниц 18 014 человек, 256 жителей региона (116 мужчин и 140 женщин) скончались. Возраст умерших - от 32 до 90 лет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Новостей из лосятинах давно нет... скучно(((