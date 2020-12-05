Центр Пензы подготовили к встрече Нового года

05.12.2020 | 20:15

Шаг за шагом праздник приходит в Пензу. С каждым днем на улицах появляются различные украшения, с помощью которых жителям и гостям нашего города создают новогоднее настроение. Уже сейчас, за несколько недель до наступления главного зимнего торжества, любой желающий может приобщиться к волшебству.

На площади Ленина со стороны улицы Московской установили обновленный арт-объект - инсталляцию «2021». Как подтверждает опыт прошлых лет, рядом с ней постоянно фотографируются прохожие.

Главная елка Пензы тоже преобразилась: на нее повесили новые золотистые гирлянды из блестящих шаров.

Рядом разместили торговые павильоны, где будут продавать горячие напитки и сладости, а также сувенирную продукцию местных мастеров.

На Фонтанной площади, которая в дни новогодних праздников тоже традиционно становится любимой локацией для фотосессий, появилось еще одно украшение - огромная елочная игрушка, увенчанная алым бантом.