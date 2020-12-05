Центр Пензы подготовили к встрече Нового года

Шаг за шагом праздник приходит в Пензу. С каждым днем на улицах появляются различные украшения, с помощью которых жителям и гостям нашего города создают новогоднее настроение. Уже сейчас, за несколько недель до наступления главного зимнего торжества, любой желающий может приобщиться к волшебству.
На площади Ленина со стороны улицы Московской установили обновленный арт-объект - инсталляцию «2021». Как подтверждает опыт прошлых лет, рядом с ней постоянно фотографируются прохожие.
Главная елка Пензы тоже преобразилась: на нее повесили новые золотистые гирлянды из блестящих шаров.
Рядом разместили торговые павильоны, где будут продавать горячие напитки и сладости, а также сувенирную продукцию местных мастеров.
На Фонтанной площади, которая в дни новогодних праздников тоже традиционно становится любимой локацией для фотосессий, появилось еще одно украшение - огромная елочная игрушка, увенчанная алым бантом.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Так,для справки.Вам Вован вакцину дешевле,чем за два косаря не будет колоть.