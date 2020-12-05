Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|21:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Центр Пензы подготовили к встрече Нового года

Печать

Шаг за шагом праздник приходит в Пензу. С каждым днем на улицах появляются различные украшения, с помощью которых жителям и гостям нашего города создают новогоднее настроение. Уже сейчас, за несколько недель до наступления главного зимнего торжества, любой желающий может приобщиться к волшебству.

На площади Ленина со стороны улицы Московской установили обновленный арт-объект - инсталляцию «2021». Как подтверждает опыт прошлых лет, рядом с ней постоянно фотографируются прохожие.

Главная елка Пензы тоже преобразилась: на нее повесили новые золотистые гирлянды из блестящих шаров.

Рядом разместили торговые павильоны, где будут продавать горячие напитки и сладости, а также сувенирную продукцию местных мастеров.

На Фонтанной площади, которая в дни новогодних праздников тоже традиционно становится любимой локацией для фотосессий, появилось еще одно украшение - огромная елочная игрушка, увенчанная алым бантом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Так,для справки.Вам Вован вакцину дешевле,чем за два косаря не будет колоть.

Гость||

Торговые павильоны выглядят как кабинки деревенских туалетов

Гость||

Дощатые кабинки нам окнами наконец то напомнят чинками о главной проблеме абсолютном отсутствииобщественных туалетов в городе, дизайн самое то

Гость||

21:13...

Да что ты, у чинков и мыслей таких нет. Не обольщайся.

Гость||

Губернатор и полковник запаса Белозерцев не подскажет, почему вместо нашей звезды на этом пластмассовом мохнатом конусе располагается звезда NATO??????

Гость||

Гость писал(a):

Так,для справки.Вам Вован вакцину дешевле,чем за два косаря не будет колоть.
Для граждан РФ бесплатно

Гость||

Оленей в прошлом году какое то быдло переломало.

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор и полковник запаса Белозерцев не подскажет, почему вместо нашей звезды на этом пластмассовом мохнатом конусе располагается звезда NATO??????
Это психотронный натовский 5g извещатель. То на Чемодановку диаграмма направленности пойдет, то на овощебазу, то ещё куда

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор и полковник запаса Белозерцев не подскажет, почему вместо нашей звезды на этом пластмассовом мохнатом конусе располагается звезда NATO Это еврейская звезда Давида . Но кто ее припер в мордовско - татарский регион?

Гость||

Гость писал(a):

Это психотронный натовский 5g извещатель. То на Чемодановку диаграмма направленности пойдет, то на овощебазу, то ещё куда
Гость писал(a):
Это психотронный натовский 5g извещатель. То на Чемодановку диаграмма направленности пойдет, то на овощебазу, то ещё куда
модератор

Гость||

Гость писал(a):

кто ее припер в мордовско - татарский регион?
модератор

Гость||

Ну наконец-то, туалеты в городе поставили?

Гость||

Один момент! сейчас пензинформ напишет про говно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте