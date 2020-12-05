Пензенцам стало доступно мобильное приложение от МЧС России

05.12.2020 | 18:45

МЧС России разработало специальное приложение, доступное для скачивания на электронные устройства.

«Оно поможет сориентироваться и моментально найти информацию о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также пожаров на любых объектах, и о том, как правильно оказывать медицинскую помощь пострадавшим», - инспектор УНД И ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Авдеева.

В приложении можно пройти тестирование и узнать свой уровень подготовленности на случай чрезвычайных ситуаций, научиться оказывать первую помощь (сделать искусственное дыхание, наложить шины) и многое другое. Для слабовидящих разработана версия со звуковым сопровождением.

Мобильное приложение «МЧС России» позволяет оперативно вызвать службу спасения. Оно автоматически определяет геолокацию человека и транслирует его координаты.

Специалисты ведомства рекомендуют тщательно изучить основные правила поведения в случае ЧС перед тем, как отправиться на природу или к водоемам.

«Многие граждане не знают, как правильно вести себя в случае возникновения пожара, различных чрезвычайных ситуаций. Мобильное приложение «МЧС России» создано именно с целью показать, как нужно себя вести, как действовать и что делать», - пояснила Анна Авдеева.