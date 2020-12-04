В Пензе предложили установить фонтан перед драмтеатром

04.12.2020 | 20:27

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать условия проживания в каждом населенном пункте комфортными для людей», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Какими они будут, что нужно отремонтировать, построить или снести, чтобы города стали современными и удобными, - глава региона и архитекторы обсудили проекты благоустройства муниципальных образований, которые планируется воплотить в жизнь в 2021 году. Начали с Пензы, с набережной Суры.

«Фонтаны должны быть. Мы должны их закупить вовремя, заключить соглашения, чтобы их начали монтировать, как только лед сойдет», - отметил Иван Белозерцев.

Верхнюю часть Московской (участок от улицы Карла Маркса до улицы Кураева) планируется полностью избавить от автомобилей.

«Развитие пешеходного променада, который от Бакунина до кафедрального собора будет формировать дорогу к храму», - рассказал архитектор Марат Каскеев.

«Проекты, которые мы еще хотим реализовать в 2021 году, - благоустройство территории между почтамтом, драмтеатром и Мясным пассажем. Это низ улицы Московской. У нас часть территории частная (на ней будет размещено летнее кафе), часть - муниципальная (там - озеленение, лавочки, малые архитектурные формы и высадка деревьев)», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Среди множества объектов, где также планируется провести благоустройство, - лыжный стадион «Снежинка». Это позволит разгрузить Олимпийскую аллею, где сейчас возникает много конфликтов между профессиональными спортсменами и любителями здорового образа жизни. Всем сразу места не хватает.

Вспомнили на совещании и о существующих недоработках, допущенных в прошлые годы.

«Я говорю о сквере Белинского, который не соответствует тому уровню благоустройства, который делается. Наверное, все-таки стоит вернуться к вопросу, который стоял, когда строили драмтеатр, и фонтан перед драмтеатром должен быть», - высказался начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Также губернатор предложил убрать со старых зданий на улице Бакунина рекламные вывески, которые не украшают исторический облик центра Пензы.