Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|21:31
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Общество

В Пензе предложили установить фонтан перед драмтеатром

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«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать условия проживания в каждом населенном пункте комфортными для людей», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Какими они будут, что нужно отремонтировать, построить или снести, чтобы города стали современными и удобными, - глава региона и архитекторы обсудили проекты благоустройства муниципальных образований, которые планируется воплотить в жизнь в 2021 году. Начали с Пензы, с набережной Суры.

«Фонтаны должны быть. Мы должны их закупить вовремя, заключить соглашения, чтобы их начали монтировать, как только лед сойдет», - отметил Иван Белозерцев.

Верхнюю часть Московской (участок от улицы Карла Маркса до улицы Кураева) планируется полностью избавить от автомобилей.

«Развитие пешеходного променада, который от Бакунина до кафедрального собора будет формировать дорогу к храму», - рассказал архитектор Марат Каскеев.

«Проекты, которые мы еще хотим реализовать в 2021 году, - благоустройство территории между почтамтом, драмтеатром и Мясным пассажем. Это низ улицы Московской. У нас часть территории частная (на ней будет размещено летнее кафе), часть - муниципальная (там - озеленение, лавочки, малые архитектурные формы и высадка деревьев)», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Среди множества объектов, где также планируется провести благоустройство, - лыжный стадион «Снежинка». Это позволит разгрузить Олимпийскую аллею, где сейчас возникает много конфликтов между профессиональными спортсменами и любителями здорового образа жизни. Всем сразу места не хватает.

Вспомнили на совещании и о существующих недоработках, допущенных в прошлые годы.

«Я говорю о сквере Белинского, который не соответствует тому уровню благоустройства, который делается. Наверное, все-таки стоит вернуться к вопросу, который стоял, когда строили драмтеатр, и фонтан перед драмтеатром должен быть», - высказался начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Также губернатор предложил убрать со старых зданий на улице Бакунина рекламные вывески, которые не украшают исторический облик центра Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Денег девать не куда?

Гость||

Заасфальтировать нормально многие дороги, которые лет по 30 не ремонтировались, не предложили.

Гость||

Из области белых корабликов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать условия проживания в каждом населенном пункте комфортными для людей», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Как комфорт сочетается с отсутствием зелёных насаждений и каменными плацами вместо скверов и парков?Почему в Москве массово делают скверы,парки,газоны ,даже суживают дороги что бы высадить деревья ,а у нас все наоборот.Кроме этого у нас уничтожают фонтаны,почему бы не восстановить уже имеющиеся?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я говорю о сквере Белинского, который не соответствует тому уровню благоустройства, который делается. Наверное, все-таки стоит вернуться к вопросу, который стоял, когда строили драмтеатр, и фонтан перед драмтеатром должен быть», - высказался начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.
Если вы собрались делать с этим сквером то же ,что вы сделали с Лермонтовским,сквером Пушкина,Копилка пословиц и сквером на Славы то НЕ НАДО ,НАМ НЕ НУЖНЫ КАМЕННЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ ПЛАЦЫ ,НАМ НУЖНЫ ЗЕЛЕНЫЕ УЮТНЫЕ КОМФОРТНЫЕ СКВЕРЫ И ПАРКИ,ОСТАВЬТЕ ИХ В ПОКОЕ.

Гость||

Зачем фонтан ? В Пензе нет совсем зелёных зон, парков.В центре, где только возможно дома впихнули.Хотели велодорожки - делайте.Людям спортом заниматься негде, около школ скользко и собачников полно.

Гость||

Поставьте туда самку кентавра! Очень прошу...

Гость||

Хрень какая-то

Гость||

Гость писал(a):

Михаил Панюхин.
penzainform.ru писал(a):
Это низ улицы Московской. У нас часть территории частная (на ней будет размещено летнее кафе)
Твари, продали землю, деревья вырубили.

Гость||

Купите автобусы для Пензы

Гость||

Памятник Белинскому перенести к аэропорту там актуально.

На его месте поставить памятник ВМФ и фонтан!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать условия проживания в каждом населенном пункте комфортными для людей», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Как комфорт сочетается с отсутствием зелёных насаждений и каменными плацами вместо скверов и парков?Почему в Москве массово делают скверы,парки,газоны ,даже суживают дороги что бы высадить деревья ,а у нас все наоборот.Кроме этого у нас уничтожают фонтаны,почему бы не восстановить уже имеющиеся?
???????????

Гость||

Оставьте деревья в покое! Положите новый асфальт во дворах жилых домов, оснастите больницы оборудованием, обеспечьте лекарствами! Зачем нам второй фонтан в центре города???

Гость||

Закатайте губки.Вам ранее уже столько наобещали, а продолжаете верить. Выборы на носу.а никогда так не врут как перед выборами и на похоронах. Кому верите.

Гость||

Все с ума посходили что ли?

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Имя: Гость
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