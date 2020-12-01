В Пензе прокомментировали появление котлована рядом с кладбищем

01.12.2020 | 18:47

Четкая грань разделила миры мертвых и живых. Последние причастны к образованию котлована вдоль Терновского кладбища - раскопали участок между дорогой Пенза - Шемышейка и захоронениями.

На портале PenzaInform.ru в рубрике «Глас народа» материал, подкрепленный фотографиями пользователей соцсетей, получил широкое обсуждение. Жители строят догадки и предположения.

«Умные люди никогда бы до такого безобразия не додумались. Это сделали людишки недалекого ума. Можно было бы отступить от захоронений хотя бы метров 10, огородить погост, и никто бы против ничего не сказал. А в данном случае поступили не по-людски», - заявил пользователь.

«Существуют законодательные ограничения по поводу деятельности возле кладбищ. Например, запрещено строительство жилых домов и т. д. Поэтому интересно, с какой же целью вырыли этот котлован. Поживем - увидим», - отметил комментатор.

Кладбище находится на территории Засечного сельсовета, участок рядом с погостом в - собственности, пояснил по телефону глава местной администрации Василий Мосягин.

«Никаких разрешительных документов мы не выдавали по той причине, что мы выдаем разрешения на производство земляных работ глубиной более метра на муниципальной земле, а эта земля - в собственности», - сообщил он.

Место проведения земляных работ должно быть огорожено. Ответственные за раскопки лица обещали упущение устранить в ближайшее время, скрыв от глаз посторонних котлован. Во избежание схода и размыва кладбищенского грунта там будет построена и подпорная стенка из дорожных блоков.

«Со слов исполнителей, которые производят эти работы, предположительно, что там будет то ли станция технического обслуживания, то ли еще что-то. Конкретно они не говорят», - рассказал Василий Мосягин.

Всего в нескольких метрах от могил будет процветать бизнес. А какой, станет ясно на финише стройки.