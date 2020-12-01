Пензенской области выделили 131 млн на доплаты медработникам

01.12.2020 | 09:45

Пензенской области выделены средства на специальные выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства предназначены для поддержки врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки.

На указанные цели из резервного фонда правительства регионам будет направлено 10 млрд руб. Пензенская область получит 131 млн 204 тыс. 500 руб.

«Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки», - говорится в пояснительной записке к документу.