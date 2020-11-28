В Заречном вновь набирает популярность модульное обучение

28.11.2020 | 18:15

Зареченские педагоги выбирают модульное обучение. Разбивать на материал на блоки и прорабатывать его с детьми - проверенная образовательная технология.

«Применяли, в частности, при работе с одаренными учащимися при подготовке к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям. Использовали также системы опережающего обучения, когда нужно дать какие-то знания наперед, чтобы он достойно представил себя на каком-либо конкурсе», - пояснила директор лицея № 230 г. Заречного Ирина Литвинова.

Педагоги отмечают, что модульная система требует от учеников самоорганизации, ответственности и в то же время развивает у них эти качества.

«Мне кажется, мой ребенок благодаря модульному обучению научился самостоятельности. Она стала более организованной. Еще очень удобно, что появились памятки. Они наглядны, ребенок может их открыть, сам посмотреть, не надо идти у кого-то спрашивать. Наглядность всегда была очень хороша», - оценила мама ученицы 3-го класса школы № 221 г. Заречного Нина Моллекер.

В условиях пандемии коронавируса модульная система обучения становится актуальной и позволяет проходить школьную программу в полном объеме.

«Если педагог заболевает, ставятся соответствующие изменения в расписании и его заменяет другой педагог. К примеру, вместо трех уроков английского языка их будет шесть. Потом, когда заболевший педагог выйдет, три лишних урока отойдут ему. То есть сначала модулем будет погружение в английский, а потом - в математику, к примеру», - рассказала начальник департамента образования г. Заречного Елена Аникина.

При этом, если состояние здоровья позволяет, зареченские учителя даже на больничном проводят уроки - в онлайн-формате. Очная и дистанционная формы обучения в закрытом городе дополняют друг друга.