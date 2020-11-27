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Общество

Валерий Лидин обсудил проект «Золотое кольцо Сурского края»

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В пятницу, 27 ноября, председатель регионального Заксобра Валерий Лидин принял участие в работе секции «Золотое кольцо Сурского края»: проект по сохранению культурного наследия Пензенского региона». Мероприятие прошло в рамках VIII региональных Рождественских образовательных чтений.

Спикер регионального парламента подчеркнул значимость форума, который является эффективной площадкой для обсуждения насущных задач, касающихся взаимодействия церкви, государства и общества.

«Рождественские чтения в этом году посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского - подвижника веры, который явил пример святости, патриотизма, доблести и чести. Символично, что наша встреча проходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны консолидировать усилия всех здравых сил общества для сохранения исторической памяти, формирования у подрастающего поколения истинных человеческих ценностей, идеалов и нравственных ориентиров», - отметил Валерий Лидин.

По его словам, регион может гордиться современной молодежью, которая активно занимается волонтерской деятельностью. Валерий Лидин рассказал о проектах «По следам забытых усадеб» и «Золотое кольцо Сурского края». В них участвуют молодые парламентарии и добровольцы, заинтересованные в возрождении святынь Пензенской земли.

Спикер регионального Заксобра отметил важность работы по восстановлению Спасского кафедрального собора.

«Процесс строительства первохрама курирует лично губернатор Иван Белозерцев, активно помогают в работе наши депутаты-члены фракции «Единая Россия», представители бизнеса и неравнодушные граждане. Православный комплекс станет не только украшением города, а местом притяжения верующих, символом возрождения духовности и нравственности нашего общества», - сказал законодатель.

Участники секции высказали предложения по дальнейшему взаимодействию в рамках проекта «Золотое кольцо Сурского края», цель которого - реставрация объектов культурного наследия и возрождение исторических храмов. Планируется, что восстановленные святые места помогут повысить туристической привлекательности региона.

По окончании обсуждения принята резолюция, которая войдет в итоговый документ VII Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

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