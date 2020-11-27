В Кузнецке объявление о приеме на работу оказалось дискриминационным

В Кузнецке прокуратура выявила факт дискриминации при распространении информации о наличии вакансии.
«На двери ТЦ «Экватор» при входе в кафе Burger.ru было размещено объявление о вакантной должности помощника повара, в котором одним из требований к соискателю указывалось: «Девушка до 30 лет». Тем самым допущен факт дискриминации, то есть нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола и возраста», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Кроме того, выяснилось, что с одним из работников не был оформлен трудовой договор.
Возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении. Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений.
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Дырка на погоне прокуроском какая то не понятная ! Была мл лейтенантом и сразу в капитаны ? Если же была старлеем то расстояние до лейтенатских двух звездочек не по уставу !