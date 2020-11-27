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Общество

В Кузнецке объявление о приеме на работу оказалось дискриминационным

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В Кузнецке прокуратура выявила факт дискриминации при распространении информации о наличии вакансии.

«На двери ТЦ «Экватор» при входе в кафе Burger.ru было размещено объявление о вакантной должности помощника повара, в котором одним из требований к соискателю указывалось: «Девушка до 30 лет». Тем самым допущен факт дискриминации, то есть нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола и возраста», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, выяснилось, что с одним из работников не был оформлен трудовой договор.

Возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении. Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дырка на погоне прокуроском какая то не понятная ! Была мл лейтенантом и сразу в капитаны ? Если же была старлеем то расстояние до лейтенатских двух звездочек не по уставу !

Гость||

Сейчас, вроде, изменения какие-то в лейтенантских званиях (не хочется искать информацию), то ли младшего лейтенанта убрали, то ли старшего.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2020 09:32|

Дырка на погоне прокуроском какая то не понятная !

Ну так это же из Кузнецка фотография. Того самого прокурора, который ведёт это дело. Там звания как мухи, садятся, слетают, другие садятся)

Гость||

Ору,в голос

Д-р Шаффхаузен||

Вот теперь я спокоен, правоохранительная система работает на полную катушку и даже можно в нору ходить.

Гость||

с экономил на покупке погон,из старлея в капитаны,потом для майора пригодится дырдочка

Гость||

правильно нужно было писать: "девушка любого возраста и пола"

Гость||

Гость писал(a):

Дырка на погоне прокуроском какая то не понятная ! Была мл лейтенантом и сразу в капитаны ? Если же была старлеем то расстояние до лейтенатских двух звездочек не по уставу !
От майорской звездочки мож дырка (у прокурорских для выш. оф. состава погоны с двумя полосочками или одной?)?

Имя: Гость
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