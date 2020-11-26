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Общество

Около 450 кузнечан ответят за нарушение масочного режима

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В четверг, 26 ноября, в администрации Кузнецка прошло заседание рабочей группы по организации и координации мероприятий против распространения коронавируса.

В настоящий момент в городе зарегистрировали 350 случаев COVID-19. 22 кузнечанина, проходящие амбулаторное лечение, получают бесплатные препараты. Медикаменты также выделены для троих пациентов детской больницы.

Специалисты отметили, что на минувшей неделе, с 16 по 22 ноября, снизилось число внебольничных пневмоний. Такой диагноз поставили 67 пациентам, 37 из них госпитализировали. За аналогичный период 2019 года в Кузнецке было 6 случаев данного заболевания.

Горожане продолжают заражаться ОРВИ. За неделю врачи зафиксировали 511 заболевших. На карантин распустили две группы в детсадах № 29 и 36.

В Кузнецке ежедневно проводятся рейды по магазинам и торговым центрам. Сотрудники полиции составляют протоколы в отношении тех горожан, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Так, на 26 ноября рублем будут наказаны уже 453 «безмасочника».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Допрыгались кузнечики...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники полиции составляют протоколы в отношении тех горожан, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты
Медмаска к средствам защиты органов дыхания не относится.

Гость||

Ответят по полной программе с..

Гость||

Надел маску и можно гадить, матюкаться. А без маски нельзя)) В маске ты не преступник

Гость||

Рынок Депо в Пензе проверьте, там больше 50 человек его посещают в выходные.А штрафы можно на предметы ухода или СИЗы.

Имя: Гость
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