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Общество

В Заречном для уборки снега подготовили 20 машин

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В Заречном к зиме подготовили 20 единиц спецтехники. В понедельник, 23 ноября, часть ее выехала на улицы, чтобы ликвидировать последствия первого снегопада.

«Допущены к эксплуатации 6 тракторов, которые чистят тротуары, общественные территории, парковочные карманы и автомобильные дороги. Готовы к работе 6 комбинированных машин на базе ЗИЛ, которые чаще всего используют для уборки снега, а также 4 экскаватора, 2 грейдера и 2 больших снегоуборочных трактора», - рассказал главный инженер местного комбината благоустройства и лесного хозяйства Андрей Сазонов. Его цитирует портал «Заречье сегодня».

Теперь коммунальные службы будут работать с 5:00 до 23:00, а при превышении нормы осадков перейдут на круглосуточный режим.

Для обработки проезжей части в Заречном заготовлено около 5 тыс. тонн песко-соляной смеси и имеется дополнительное количество чистого песка и соли. В прошлом году запаса в 3,7 тыс. тонн не хватило, в этом его увеличили.

Параллельно в закрытом городе готовят полигон, куда будут вывозить снег с дорог. Его планируется задействовать не раньше второй половины декабря.

«Место ежегодно определяет администрация города, постановления на этот год пока нет. Обычно снег увозят в район бывшей заводской свалки», - пояснил Сазонов.

В прошлом году с зареченских дорог вывезли 80 тыс. кубометров снега.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В маленьком Заречном 20 ед. техники ,а в громадной Пензе всего 70 ед. Нужно пересадить всех местных областных и городских чиновников на общественный транспорт,а вместо их служебного транспорта купить коммунальную технику.

Имя: Гость
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