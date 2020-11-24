Пензенские школьники стали лидерами Поволжья в финансовой грамотности

24.11.2020 | 14:18

Пензенская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое в Российской Федерации по участию школьников в финансовой ДОЛ-игре, проходившей летом.

Во всех муниципалитетах области в пришкольных оздоровительных лагерях работали тематические кружки по финансовой грамотности, а в загородных были тематические смены, связанные с финансами.

Отчеты с фотографиями игрового процесса отсылались организатору, а в ответ участники получали именные электронные сертификаты. На основании этих данных формировалась статистика по охвату целевой аудитории, количеству игр, числу участников.

Школьникам приходилось отвечать как на простые вопросы (что такое деньги и на что их стоит потратить, формируя семейный бюджет?), так и на те, над которыми ломают головы взрослые люди (копить деньги на собственное жилье или взять ипотеку?).

«О таких темах предыдущие поколения задумывались ближе к тридцати, сегодня же это новая финансовая реальность, и ее необходимо обсуждать с детьми», - пояснили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.