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Общество

Полиция и общественники проверили, как живут студенты-иностранцы

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Кто ходит в гости к иностранным студентам, тот сначала предъявляет документы. Даже если это сотрудник полиции или член Общественного совета при региональном УМВД. В общежитии установлен пропускной режим, а с недавних пор - еще и температурный.

Гостей интересовали быт уроженцев иностранных государств и обстановка в общежитии в целом.

Сейчас в общежитии немноголюдно. Некоторые иностранные студенты не смогли вернуться на очное обучение из-за ограничительных мероприятий.

«Нашей целью было ознакомление с условиями проживания, чем студенты занимаются во внеучебное время. Удалось побеседовать с представителями Киргизии и Китая. Они в целом довольны, никаких претензий у них нет. Заняты только учебой, общественных мероприятий не посещают», - сообщила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Когда ограничительные меры будут сняты и жизнь в студенческой среде вернется в привычное русло, проверяющие заглянут сюда снова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ага и собаку для поиска наркоты случайно с собой захватили

Имя: Гость
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