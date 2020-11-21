Полиция и общественники проверили, как живут студенты-иностранцы

21.11.2020 | 18:30

Кто ходит в гости к иностранным студентам, тот сначала предъявляет документы. Даже если это сотрудник полиции или член Общественного совета при региональном УМВД. В общежитии установлен пропускной режим, а с недавних пор - еще и температурный.

Гостей интересовали быт уроженцев иностранных государств и обстановка в общежитии в целом.

Сейчас в общежитии немноголюдно. Некоторые иностранные студенты не смогли вернуться на очное обучение из-за ограничительных мероприятий.

«Нашей целью было ознакомление с условиями проживания, чем студенты занимаются во внеучебное время. Удалось побеседовать с представителями Киргизии и Китая. Они в целом довольны, никаких претензий у них нет. Заняты только учебой, общественных мероприятий не посещают», - сообщила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Когда ограничительные меры будут сняты и жизнь в студенческой среде вернется в привычное русло, проверяющие заглянут сюда снова.