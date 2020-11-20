В Кондоле должник по алиментам лишился машины

20.11.2020 | 09:02

В Пензенской области отец 10-летнего сына, не выплачивавший деньги на его содержание, лишился автомобиля. Транспортное средство забрала мать ребенка.

По словам представителей регионального управления ФССП, исполнительное производство было возбуждено в отношении жителя с. Кондоль в 2019 году. К ноябрю 2020-го сумма долга достигла 155 тыс. рублей.

В июле мужчину уже наказывали за неуплату. Сначала его арестовали в рамках административного дела, потом, уже в соответствии с уголовным законодательством, приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Однако алименты сыну он так и не выплатил.

Тогда судебный пристав-исполнитель предложил матери ребенка забрать автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска, который ранее не удалось реализовать в принудительном порядке. Та согласилась. Транспортное средство изъяли и передали взыскателю.