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Общество

В Кондоле должник по алиментам лишился машины

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В Пензенской области отец 10-летнего сына, не выплачивавший деньги на его содержание, лишился автомобиля. Транспортное средство забрала мать ребенка.

По словам представителей регионального управления ФССП, исполнительное производство было возбуждено в отношении жителя с. Кондоль в 2019 году. К ноябрю 2020-го сумма долга достигла 155 тыс. рублей.

В июле мужчину уже наказывали за неуплату. Сначала его арестовали в рамках административного дела, потом, уже в соответствии с уголовным законодательством, приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Однако алименты сыну он так и не выплатил.

Тогда судебный пристав-исполнитель предложил матери ребенка забрать автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска, который ранее не удалось реализовать в принудительном порядке. Та согласилась. Транспортное средство изъяли и передали взыскателю.

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Источник — фото pixabay.com
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