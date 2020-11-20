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Общество

3-комнатные квартиры в «Жемчужном» созданы для семейного счастья

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Семейные планировки квартир жилого комплекса «Жемчужный» в Пензе, разработанные и воплощенные строительным холдингом «Термодом», продолжают набирать популярность. Поэтому тем, кто мечтает о счастье в кругу родных и близких, следует поспешить.

Идеальный вариант - трехкомнатные квартиры площадью 72,8 кв. м: просторные, удобные, светлые.

В центре - кухня-гостиная, чтобы проводить время всей семьей весело и с пользой. Две спальни, взрослая и детская, - чтобы у каждого было свое место отдохнуть и собраться с мыслями.

Оборудованы два санузла, чтобы члены семьи спокойно начинали день. Из кухни-гостиной и одной из спален есть выход на лоджии. Всего их две, так что квартира будет еще и легко проветриваемой, что особенно актуально при современной эпидемиологической ситуации.

На фасаде под окнами жилых комнат размещены корзины для кондиционеров, чтобы защитить климатическую технику и сохранить единый стиль фасадов.

ЖК «Жемчужный» - территория, где можно будет окунуться в теплую атмосферу семейной жизни.

Больше информации можно получить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп», проектные декларации на наш.дом.рф.

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