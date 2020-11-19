Картина осужденного из пензенской колонии поедет в Москву

19.11.2020 | 11:14

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний подвели итоги конкурса православной живописи «Явление». Творческое состязание входит в программу всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, лишенных свободы, «Не числом, а смирением».

В этом году конкурс посвящен теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В нем приняли участие авторы из всех исправительных учреждений Пензенской области.

По мнению заместителя начальника областного УФСИН Максима Михайлюка, такие конкурсы помогают сформировать у осужденных уважение к историческому наследию православной культуры, приобщить их к духовным ценностям, нравственно просветить.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев отметил, что работы отличаются высоким уровнем изобразительного мастерства.

«Первое место в конкурсе заняла работа «Александр Невский», автором которой является осужденный из ИК-1. Именно она примет участие в основном этапе конкурса, который состоится в Москве», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Пензенской области.