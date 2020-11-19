Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Картина осужденного из пензенской колонии поедет в Москву

Печать

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний подвели итоги конкурса православной живописи «Явление». Творческое состязание входит в программу всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, лишенных свободы, «Не числом, а смирением».

В этом году конкурс посвящен теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В нем приняли участие авторы из всех исправительных учреждений Пензенской области.

По мнению заместителя начальника областного УФСИН Максима Михайлюка, такие конкурсы помогают сформировать у осужденных уважение к историческому наследию православной культуры, приобщить их к духовным ценностям, нравственно просветить.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев отметил, что работы отличаются высоким уровнем изобразительного мастерства.

«Первое место в конкурсе заняла работа «Александр Невский», автором которой является осужденный из ИК-1. Именно она примет участие в основном этапе конкурса, который состоится в Москве», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.фсин.рф
0
0
0
0
 
Гость||

Как мило.до слёз

Гость||

Какие таланты по тюрьмам сидят)

Гость||

За что сидит живописец?))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте