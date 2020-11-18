В Пензенской области «Дамате» завершила уборочную кампанию

18.11.2020 | 12:00

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила уборочную кампанию в Пензенской области. Урожай собран во всех районах присутствия с общей площади более 22 тысяч гектаров.

Общая площадь яровых и озимых культур в этом году составила 11,7 тыс. га - это 6,7 тыс. га яровой и 5 тыс. га озимой пшеницы.

Кроме того, с 8,1 тыс. га убран подсолнечник, с 1,9 тыс. га - просо. Также собран горох на площади 310 га и кукуруза на 137 га.

Валовый сбор сельскохозяйственных культур составил более 73 тыс. тонн. Из них 22 тыс. тонн озимой и более 26 тыс. тонн яровой пшеницы, почти 18 тыс. тонн подсолнечника, среди остального объема - просо, кукуруза и горох.

Все работы, начавшиеся в конце июля, завершены в запланированные сроки. Для этого в уборочной кампании было задействовано свыше 60 человек, на полях работало более 20 комбайнов и 50 единиц автотранспорта.

Наибольший объем сезонных работ в этом году пришелся на Нижнеломовский район, где «Дамате» собрала урожай с земельных угодий площадью 7,3 тыс. га. Более 5,8 тыс. га полей убрано в Мокшанском районе, а в Наровчатском - 2,6 тыс. га. В Колышлейском районе уборка прошла на площади более 2,3 тыс. га. В Вадинском и Спасском районах обработано соответственно 2 тыс. и 1,9 тыс. га пашни.

В Пензенской области группа компаний «Дамате» завершает проект по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. Земельный банк компании в Пензенской области составляет 49,5 тысячи гектаров в семи районах присутствия. Наличие современной техники, использование передовых технологий и собственного земельного фонда позволяет «Дамате» практически полностью обеспечивать птицу кормами собственного производства.