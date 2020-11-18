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Общество

Пензенцев возмутили суммы в квитанциях за отопление

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Стихийное общее собрание на Ватутина, 8, было посвящено счетам за отопление. Жители получили квитанции за октябрь. Все пришли в возмущение, не понимая, почему их вынуждают заплатить за полный месяц.

«Включили отопление с 12-го числа, а расчет нам сделали с 1-го», - рассказала Любовь Киносова.

По нормативу при наличии общедомового прибора учета суммы получились внушительные.

«Трехкомнатная квартира - 2 924 рубля. Обращалась в компанию, сказали, что по нормативам у нас с 1-го числа - такой закон. Сегодня звонила и вчера», - пояснила Вера Аскина.

Объявление от управляющей компании внесло некоторую ясность, но не особо обнадежило людей.

«Нам за отопление пришла квитанция с суммой 3 490 рублей. Удивилась. В прошлом году платили, самое большее, 2 600 - 2 700», - отметила Татьяна Вальскова.

В управляющей компании разъяснили ситуацию. Предшественник, «МУП Первомайского района», перестал обслуживать Ватутина, 8, почти год назад, новой УК «Уютный дом» документы не передавал. Часть удалось восстановить, но нехватка сказалась на подготовке к зиме.

Ресурсоснабжающая компания не получила бумаги, связанные с приборами учета, и насчитала за октябрь по нормативу.

«Отопительный сезон начинается в определенные числа, в этот период проводятся пусконаладочные работы, они входят в расчетную стоимость. Также сезон заканчивается не по окончании периода. То, что лишние дни взяты в одном месяце или недобраны в конце отопительного сезона, будет скорректировано по общим основаниям», - заявил юрист УК «Уютный дом» Максим Мартынов.

Вопросы с документами уже решены, с ноября жители будут платить за отопление по показаниям прибора учета.

«За тот период, где показания были произведены из норматива, перерасчет будет произведен по окончании отопительного сезона. Собственники находятся на прямых договорах с ресурсоснабжающей компанией, они имеют возможность лично и персонально обратиться туда с заявлением о произведении перерасчета», - заверил Максим Мартынов.

Иной вариант - дождаться, когда все сделают в конце отопительного сезона.

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Гость||

Заплатите сколько скажут, глупомордые.

Гость||

Вы голосовали за это!

Гость||

Так вам и надо, бараны.

Гость||

Постоянно пишут: вы за это голосовали. Отчасти это верно, надо думать, когда голосуешь. Но многие за это вовсе не голосовали, тем паче что, как известно, фальсификации кошмарные, но хлебают по полной вместе со всеми.

Гость||

Выборы прошли, теперь можно всё, спасибо губернатору за лучшую жизнь!

Гость||

Гость писал(a):

Так вам и надо, бараны.
И тебе, козел.

Гость||

Без лоха и жизнь плоха. Постройте коттедж и живите

Имя: Гость
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