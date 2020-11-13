«Билайн» и «Альфа-Банк» объявили о стратегическом партнерстве

13.11.2020 | 14:44

«Билайн» и «Альфа-Банк» объявили о партнерстве с глубокой технологической интеграцией, в рамках которого стартовала серия кобрендовых банковских карт. Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кешбэком и бесплатным обслуживанием «Кешбэк 1-5-25».

Среди основных отличительных признаков кобрендовых продуктов:

- уникальный для рынка подход к определению индивидуального комфортного лимита по кредитной карте;

- бесплатное обслуживание дебетовой карты;

- повышенный кешбэк в рублях для пользователей дебетовой карты за привычные платежи (оплату связи и покупки в популярных супермаркетах рядом с домом), который можно потратить на что угодно.

«Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кешбэк предоставляется в рублях, а не в баллах. В нашем фокусе сейчас - обеспечить для пользователей лучший клиентский опыт, и новый продукт был разработан в соответствии с этим подходом. Мы планируем расширять сотрудничество с «Альфа-Банком», предлагая пользователям новые востребованные решения с учетом их потребностей», - отметил генеральный директор компании «Билайн» Александр Торбахов.

«Работа в таком формате позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги. Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных», - рассказал главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский.

Условия карты «Билайн 100 дней без %» предусматривают беспроцентный период 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 000 рублей при совершении покупки в собственном офисе «Билайн» в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2 000 рублей.

Дебетовая карта «Кешбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кешбэк: до 25% - от оплаты связи и услуг «Билайн» в мобильных приложениях «Альфа-Банка» и «Билайна»*, до 5% - с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток» и 1% - за все другие покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых. Подробнее о карте и тарифах на www.beeline.ru/debitcard.

Беспроцентный период (БП) - 100 дней, далее - ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10% от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты - АО «Альфа-Банк» (генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326). Минимальные траты по карте «Кешбэк 1-5-25» для получения кешбэка составляют 10 000 рублей. Максимальная сумма кешбэка в месяц - 5 000 рублей. Эмитент карты - АО «Альфа-Банк».