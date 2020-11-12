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Общество

В Пензе детские секции получили новое оборудование

Печать

Вместо того чтобы играть в компьютерные игры, дети, занимающиеся в кружке «Основы графического дизайна», создают их сами. Юные программисты получили новое оборудование в рамках федерального проекта «Образование». Ноутбуки, графические планшеты, проектор и интерактивная доска - все необходимо для создания качественного изображения.

«Сейчас очень мало тянутся к культуре и к искусству, но часто тянутся к компьютерным играм. У каждого есть телефон, компьютер, дети играют, и им это нравится», - рассказала педагог дополнительного образования Алена Сычева.

Пока разработчики только постигают азы создания графических персонажей, но многие из них планируют связать свою жизнь с этой профессией.

«Просто делаю какую-нибудь ферму, где можно сажать что-нибудь», - объяснил школьник Кирилл Круглов.

И пока одни занимаются современными технологиями, другие покоряют горные вершины. Группа высотной подготовки военно-патриотического клуба «Гвардия» получила 17 комплектов альпинистского снаряжения.

«Именно по этим видам мы не выезжали, так как у нас не было оборудования. А в дальнейшем - да, ближайший город у нас - Самара», - отметил руководитель военно-патриотического клуба «Гвардия» Андрей Дегтярев.

Современное оборудование позволяет безопасно заниматься высотной подготовкой. Но некоторые отмечают и внешний вид экипировки.

«Новая, современная, красивая. Мне нравится цвет и как она сделана», - поделилась спортсменка Елена Шолохова.

Всего на закупку оборудования для детских секций было выделено три миллиона рублей.

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