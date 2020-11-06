На Бакунинском мосту до конца года соберут пролетные конструкции

06.11.2020 | 08:23

Реконструкция Бакунинского моста в Пензе продолжается в соответствии с графиком. Об этом представители городской администрации сообщили в четверг, 5 ноября, после того, как объект посетил заместитель мэра Магомед Агамагомедов.

К настоящему времени установлены подпорные стены и четыре опоры нового моста. Завершено переустройство сетей газоснабжения. Готово 50% пролетных строений.

«Строители осуществляют перенос полуостровка к третьей опоре, чтобы завершить монтаж пролетных строений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Магомед Агамагомедов поручил завершить сборку пролетных конструкций до конца года. Кроме того, он рассмотрел несколько вариантов перильного ограждения будущего моста и распорядился доработать один из образцов.

Сооружение планируют открыть к 1 сентября 2021 года. Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.