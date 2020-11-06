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Общество

На Бакунинском мосту до конца года соберут пролетные конструкции

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Реконструкция Бакунинского моста в Пензе продолжается в соответствии с графиком. Об этом представители городской администрации сообщили в четверг, 5 ноября, после того, как объект посетил заместитель мэра Магомед Агамагомедов.

К настоящему времени установлены подпорные стены и четыре опоры нового моста. Завершено переустройство сетей газоснабжения. Готово 50% пролетных строений.

«Строители осуществляют перенос полуостровка к третьей опоре, чтобы завершить монтаж пролетных строений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Магомед Агамагомедов поручил завершить сборку пролетных конструкций до конца года. Кроме того, он рассмотрел несколько вариантов перильного ограждения будущего моста и распорядился доработать один из образцов.

Сооружение планируют открыть к 1 сентября 2021 года. Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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